La Sicily Bvs trova la prima vittoria stagionale in rimonta a Viagrande

In trasferta gli uomini di coach Santacaterina giovano la miglior partita della stagione: "Abbiamo imposto il nostro gioco"

VIAGRANDE – Al PalaTomarchio di Viagrande la Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi può finalmente festeggiare la prima vittoria in campionato. Era la 24ª giornata ma visti i turni di riposo osservati dopo 19 sconfitte consecutive arriva alla terzultima occasione la prima vittoria in stagione. Superata in rimonta per tre set a uno la formazione di casa dell’Universal Warriors Viagrande. Gli etnei precedevano i tirrenici solo di una posizione e i valori in campo si sono confermati minimi. Osservava un turno di riposo l’altra formazione messinese impegnata in questo torneo, il Volley Letojanni.

Gli uomini padroni di casa di coach Trombetta si aggiudicavano il primo parziale, ma gli uomini di coach Santacaterina sfoderavano una grande prestazione e si aggiudicavano con margine il secondo parziale e rimontando nel finale in volata il terzo. Crollavano le certezze dei padroni di casa che nel quarto vedevano la truppa tirrenica involarsi indisturbata verso la prima vittoria stagionale che arriva anche a punteggio pieno.

La formazione vincente quest’oggi ha visto iniziare in campo capitan Giliberto al palleggio con Amagliani suo opposto, in posto quattro Marco Alaimo e Mazza, centrali Ciaramita e Rizzo con Alberto Alaimo che li sostituisce a turno in seconda linea come libero. A partita in corso ci sarà spazio per Sulfaro, Bartolomeo inizialmente in panchina, non Morisciano che ha accusato in settimana un problema al braccio destro che l’ha fermato in settimana e non ha recuperato. La Sicily Bvs sale a cinque punti in classifica e si gode un finale di stagione in crescendo.

Santacaterina: “Bella reazione”

“Ce lo meritiamo – così coach Santacaterina – Abbiamo migliorato il gioco e soprattutto l’affiatamento tra loro. Abbiamo fatto una bella partita stasera, abbiamo vinto in rimonta e dopo un set di svantaggio recuperato anche nel terzo abbiamo ripreso alcuni punti di svantaggio, il quarto è stata una formalità perché loro hanno mollato. Per la prima volta in assoluto abbiamo imposto finalmente il nostro gioco, oggi mi è piaciuta la reazione. Ottima partita di Marco Alaimo, credo la sua migliore con noi, Mazza al solito tanti punti è il nostro punto di riferimento, fondamentale l’ingresso di Sulfaro che ci ha consentito di alzare il muro oltre che alzare i palloni ai compagni, non ha fatto rimpiangere Massimo (Giliberto, ndr) che ha le mani d’oro. Ottima partita anche dei nostri centrali Ciaramita in doppia cifra e Rizzo a segno diverse volte, Bartolomeo dalla panchina si è fatto trovare pronto e solido contributo come sempre di Amagliani. Senza sottostimare il lavoro sporco del nostro libero Alberto Alaimo. Peccato che Valerio (Morisciano, ndr) ha avuto un problema al braccio che per lui non è nuovo”.

Viagrande – Sicily Bvs 1-3

Nel primo set break subito di Viagrande, reazione Sicily Bvs che si riporta con Amagliani al servizio sull’8-11. Dopo il time out locale la partita riprende punto a punto fino al 22-19 quando gli etnei piazzano l’allungo decisivo e chiudono 25-20.

Nel secondo sono i tirrenici a partire meglio e scappano con Giliberto in battuta sul 3-8, Viagrande prova a rientrare ma Mazza e Marco Alaimo martellano il muro locale e la Sicily Bvs allunga in modo più deciso sul 7-16, il primo tempo di Ciaramita costringe al time out la panchina di casa. Il set è in totale controllo degli ospiti che toccano il +10 sul 12-22, arrivano i set point e l’errore dei padroni di casa consegna il parziale per 16-25 a Giliberto e compagni.

Nel terzo ancora battaglia con Viagrade che trova il break in due occasioni e allunga sul 12-8, reazione immediata della Sicily che torna sotto 15-14 ma non aggancia, ma poco dopo dal 21-17 arrivano prima l’aggancio, col tocco di seconda di Giliberto, e poi il sorpasso, con il muro di Ciaramita. Fase tattica con sorpassi e contro sorpassi facilitati dai time out delle due panchine, dal 23-22 in favore dei padroni di casa arrivano tre punti consecutivi per la Sicily Bvs il terzo è un ace di Ciaramita, che permette ai tirrenici di conquistare il primo punto fuori casa della stagione.

Ma ne arriveranno ancora altri due perché nel quarto scappa subito via la Sicily Bvs sul 2-6, Viagrande prova a reagire ma dal 7-9 Marco Alaimo, alla fine top scorer della gara con 21 punti, li ricaccia indietro. Nuovamente vantaggio in doppia cifra con i locali ormai incapaci di reagire e Bartolomeo dalla panchina firma il massimo vantaggio, +11, sul 10-21. Partita ormai indirizzata e arrivano dieci match point per i tirrenici, il primo sfuma con un errore in battuta, sul secondo il tocco di seconda di Giorgio Sulfaro archivia la sfida per 15-25.

Tabellino

Parziali: 25-20, 16-25, 23-25, 15-25.

Durata: 22’, 23’, 28’, 22’.

Arbitri: Danny Buccheri & Emma Vincenzo.

Universal Warriors Viagrande: Nicotra, Magrì, Ferraccù, Spina, Borgesi, Cassaniti, Sanfilippo, Costanzo, Camonita, Fichera, Scarpello, Penna.

Allenatore Saro Trombetta.

Sicily Bvs: Sulfaro 7, Morisciano ne, Alaimo A. 0, Amagliani 7, Alaimo M. 21, Rizzo 4, Mazza 12, Ciaramita 15, Bartolomeo 2, Giliberto1.

Allenatore: Tino Santacaterina.