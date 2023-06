Al via a luglio il Camp estivo della Sicily. Sarà una parata di stelle - Tempostretto

Il tecnico Romano Giannini e i nazionali Bosetti, Sottile e Diamantini ospiti e maestri del primo “Camp Volley e Beach Volley”. Mercoledì 5 luglio la conferenza di presentazione

VILLAFRANCA TIRRENA – Il Sicily Beach & Volley Camp 2023, prima edizione del Camp estivo organizzato dalla Sicily Beach Volley School, sarà arricchito dalla presenza di quattro ospiti che si presenteranno mercoledì 5 luglio alle ore 11:00 presso il Viola Palace Hotel di Villafranca Tirrena.

Romano Giannini, secondo allenatore di Civitanova in SuperLega; Lucia Bosetti, ex capitano della Nazionale Italiana, adesso dirigente della Cbf Balducci Hr; Enrico Diamantini, forte centrale più volte Campione d’Italia e atleta di Civitanova; Daniele Sottile, mamertino tra i pallavolisti più longevi ancora in attività e medaglia olimpica a Rio 2016.

La conferenza darà il via alle attività che si concluderanno quattro giorni dopo e che vedranno i partecipanti impegnati in allenamenti di beach volley e pallavolo indoor. Ma non ci sarà solo lo sport perché saranno diverse le occasioni per scoprire e “gustare” il nostro territorio.

Romano Giannini, secondo allenatore di Civitanova

Giannini: “Sarà per me una nuova esperienza in Sicilia”

Romano Giannini, tecnico marchigiano nato a Recanati nel 1970, ha alle spalle 23 anni di esperienza come allenatore. Quando era coach a Grottazzolina conosce Carmelo Mazza e i due diventano amici e restano in contatto. Durante un confronto tra i due nasce l’idea del Camp: “Abbiamo pensato – racconta Giannini – che c’era la possibilità di rivedersi in un contesto siciliano che per me sarebbe stato nuovo. Io solitamente faccio Camp in estate; Carmelo mi ha detto di avere una struttura a Villafranca Tirrena e così abbiamo fatto partire questo progetto. Sarà il primo Camp per me, Nelly (Mazzulla, ndr) e Carmelo (Mazza, ndr); vedremo cosa succederà”.

Nella sua lunga carriera da allenatore diverse promozioni dalla serie B alla A. Da anni è anche selezionatore della rappresentativa Marche per il Trofeo delle Regioni. Nel 2011 fu selezionatore della regione Umbria e portò la rappresentativa allo storico risultato della finalissima persa contro il Veneto. Da due stagioni è allenatore in seconda quale vice di Gianlorenzo Blengini a Civitanova. Entrando nel dettaglio tecnico di un camp rivela: “Il beach in un certo senso emula la pallavolo, ma in spiaggia si sviluppano capacità motorie che si ritrovano meno nell’indoor. Basti pensare che Ivan Zaytsev, ad inizio carriera palleggiatore, proprio dopo un torneo di beach volley, scopre alcune caratteristiche da attaccante e diventa uno schiacciatore di cui tutti ormai conosciamo il livello”.

Daniele Sottile, milazzese e palleggiatore di Cuneo

Sugli altri ospiti dice: “Sono tre atleti di altissimo livello che non scopro io. Il fiore all’occhiello è Lucia Bosetti. Non la devo presentare io; per lei parlano da soli il curriculum, il palmares e tutti gli anni di primissimo livello nella pallavolo femminile. È stata anche capitano della Nazionale e una delle più grandi atlete della pallavolo italiana negli ultimi 15 anni. Daniele Sottile è uno dei palleggiatori migliori della pallavolo italiana; nella prossima stagione andrà a Cuneo dove ha cominciato la carriera e continuerà a giocare a 43 anni. Per lui una bella sfida e forse una chiusura del cerchio. Enrico Diamantini è un centrale con un curriculum ricco di successi prima ancora di arrivare a Civitanova; in passato ha vinto molti campionati giovanili e anche la serie A2 con Potenza”.

Lucia Bosetti è stata Capitano della Nazionale Azzurra. Anche lei sarà presente al Camp

Gli altri ospiti

Lucia Bosetti, schiacciatrice classe 1989. Per tredici anni perno fondamentale della Nazionale Italiana di cui è stata anche capitano. In Italia ha vinto tre scudetti (uno a Bergamo e due a Piacenza), due coppe Italia, una SuperCoppa Italiana. Sempre con i club ha messo in bacheca una Champions League (Bergamo nel 2009) e un altro campionato nazionale nella sua parentesi in Turchia al Fenerbahce. Diverse volte nominata Mvp nelle competizioni a cui ha preso parte, con la Nazionale è stata protagonista mettendo al collo l’Oro in Coppa del Mondo (2011) e al Campionato europeo (2009), e ancora l’Argento al Campionato Mondiale in Giappone nel 2018. Dopo quasi vent’anni di carriera smette e sarà direttore operativo del Cfb Balducci Hr.

Daniele Sottile, palleggiatore nato a Milazzo nel 1979, è stato uno dei più longevi atleti a calcare i campi della Superlega; nella scorsa stagione ancora in campo con Civitanova ad oltre quarantatre anni compiuti. Nella prossima stagione tornerà a giocare a Cuneo in Serie A2, nella stessa città che lo aveva visto esordire in massima serie sul finire degli anni ‘90. Vanta oltre 60 presenze nella Nazionale Italiana con cui ha vinto tre Argenti: uno ai Giochi Olimpici di Rio e due in competizioni mondiali; è stato Bronzo nel Campionato Europeo del 2015.

Enrico Diamantini, centrale nato a Fano nel 1993, un gigante di 204 cm con un palmares di tutto rispetto arricchito adesso a Civitanova con cui ha vinto Campionati (2019, 2021, 2022), Coppe Italia (2020, 2021), Champions League (2019) e Mondiale per Club (2019). Oltre a questi titoli vinti non vanno dimenticati i tanti trofeo giovanili conquistati nel settore giovanile di Macerata e la promozione dall’A2 alla Superlega nel 2015 con Potenza Picena.

Enrico Diamantini, centrale di Civitanova

