Al via il corso per informatici biomedicali a Messina

L'Its Academy, Sicindustria e il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub lanciano un innovativo percorso formativo gratuito

MESSINA – È iniziato ieri il nuovo corso gratuito per tecnici informatici biomedicali presso la sede di CloudIA Research in via La Farina 185. Questo percorso formativo, nato dalla collaborazione tra l’ITS Academy “Alessandro Volta” di Palermo, Sicindustria e il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, promette di rivoluzionare il settore grazie all’alta specializzazione offerta.

Dei 60 candidati che hanno partecipato alle selezioni, solo 30 sono stati scelti per partecipare a questo percorso unico nel suo genere, che risponde perfettamente alle esigenze delle aziende del settore, colmando il gap tra domanda e offerta di lavoro. Il corso, che prevede ben 2.000 ore di formazione, si articola in 490 ore di teoria, 710 ore di pratica e laboratorio, e 800 ore di stage presso aziende locali, nazionali e internazionali.

Un percorso formativo innovativo e interdisciplinare

Durante l’inaugurazione del corso, il Presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, ha evidenziato l’importanza di formare giovani pronti a soddisfare le esigenze del mondo del lavoro: “Abbiamo creato un ponte tra le necessità delle aziende e la formazione specializzata, formando figure che rispondono ai bisogni concreti del mercato”.

Alessandra Schifilliti, rappresentante del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, ha sottolineato il successo del corso come segno dell’interesse dei giovani per restare e crescere professionalmente in Sicilia. “Il nostro obiettivo è trattenere i talenti nel territorio, favorendo la loro realizzazione personale e professionale”, ha affermato il presidente Marco Ferlazzo.

Un programma ricco e variegato

Il corso offre un programma completo che include moduli di Project Management, networking, gestione della qualità, pari opportunità, biologia e tecnologie avanzate come realtà aumentata, intelligenza artificiale, design thinking, programmazione e cybersecurity. Maria Pensabene, presidente dell’ITS Academy “Alessandro Volta”, ha dichiarato: “Questo progetto dimostra che un modello virtuoso è possibile anche nei nostri territori. Le aziende esprimono i loro bisogni in termini di competenze, e noi formiamo i migliori talenti pronti per il mercato del lavoro”. Gli informatici biomedicali formati in questo corso saranno in grado di sviluppare e gestire soluzioni biomediche e biotecnologiche, occupandosi di analisi di fattibilità, sviluppo, collaudo e manutenzione di software in ambito medico e biotecnologico, e garantendo la gestione dei sistemi informativi ospedalieri.

Successo e futuro del corso

Pietro Cum, CEO di Elis, ha commentato: “Questo corso dimostra che i giovani sono pronti a rimboccarsi le maniche quando vengono offerte loro prospettive concrete e di qualità”. Grazie al successo ottenuto, a settembre partirà una nuova edizione del corso, permettendo a chi ha ottenuto un punteggio minimo di 60 nelle selezioni di accedere direttamente senza dover ripetere le selezioni.

Un network di collaborazioni prestigiose

Il corso è supportato da diverse aziende e istituzioni prestigiose, tra cui PwC, Foresight Consulting, C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche, Laboratorio Farmaceutico Erfo, Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica CNR, e molte altre. Queste collaborazioni garantiscono agli studenti stage di qualità e docenze tenute da professionisti del settore. Il corso è cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dal FSE e dalla Regione Siciliana, confermando l’impegno delle istituzioni nel sostenere la formazione e l’occupazione giovanile. Con questo progetto, Messina si pone all’avanguardia nella formazione di tecnici informatici biomedicali, dimostrando che l’innovazione e la collaborazione possono portare a risultati eccellenti e offrire nuove opportunità ai giovani del territorio.