Camaro, al via il cantiere per cancellare il degrado e restituire bellezza

Messina. Previste piazze, verde e 48 nuovi parcheggi

MESSINA – Camaro può voltare pagina. Con l’apertura del cantiere entra nella fase operativa il piano di riqualificazione urbana destinato a trasformare radicalmente via Gerobino Pilli. L’obiettivo è cancellare i segni del sistema “baraccato” cresciuto spontaneamente per decenni nella parte est del viale e restituire alla collettività uno spazio moderno, sicuro e funzionale.

Addio al degrado: il cuore dell’intervento

Il progetto nasce da un’analisi critica dello stato di fatto: una strada dal tracciato irregolare e sovradimensionato che, non rispettando le prescrizioni del Piano Generale del Traffico, ha favorito per anni la sosta selvaggia in doppia fila e il caos urbano. Dopo lo sbaraccamento e lo sgombero dell’area, l’intervento si concentrerà sulla creazione di nuove infrastrutture.

In particolare nuovi parcheggi e piazza: nella zona corrispondente all’acquedotto, sorgerà un parcheggio pubblico dotato di 44 stalli per auto, 2 per veicoli elettrici e 2 per disabili. L’area sarà integrata con una nuova piazza caratterizzata da finiture cromatiche studiate per contrastare con i pilastroni dell’acquedotto.

Poi mobilità dolce e connessioni: a nord del parcheggio, una nuova strada pavimentata in cubetti di porfido sarà realizzata allo stesso livello dei marciapiedi. Questo permetterà di connettere fluidamente l’area con i successivi interventi di riqualificazione del viale.

Infine arredo e illuminazione: il decoro sarà garantito da panchine moderne con struttura in calcestruzzo e rivestimento in legno o in pietra ricostituita, accompagnate da un impianto di illuminazione a led completamente rinnovato.

Una scelta ecologica contro le isole di calore

Un punto centrale del progetto riguarda la sostenibilità ambientale. La vecchia pavimentazione impermeabile sarà rimossa per fare spazio a materiali drenanti e permeabili. Questa scelta tecnica non è solo estetica: serve a limitare l’effetto “isola di calore” e a garantire un corretto smaltimento delle acque piovane, risolvendo le criticità strutturali del suolo che in passato hanno causato fessurazioni e ammaloramenti dei marciapiedi.

I provvedimenti viari per il cantiere

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che si protrarranno fino al 30 giugno 2026, sono stati predisposti necessari provvedimenti alla viabilità in via Gerobino Pilli, nel tratto tra via Vallone (scuola La Pira) e via Giovanni Cacciola.

Le attività procederanno per singoli tratti (un isolato per volta sul lato sud), comportando le seguenti modifiche: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati dei tratti interessati; senso unico alternato regolato da semafori mobili nei punti in cui la carreggiata risulterà troppo stretta per il doppio senso; limite di velocità: fissato a 30 km/h per un raggio di 50 metri intorno all’area di cantiere.

Si apre dunque una stagione di lavori che, seppur con qualche inevitabile disagio temporaneo per la sosta, promette di consegnare ai residenti di Camaro un quartiere finalmente degno degli standard di vivibilità contemporanei.

