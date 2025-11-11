Al via la nuova legislatura con l’Occhiuto bis in Calabria. Cirillo presidente del Consiglio regionale

Con l’elezione di Cirillo e l’avvio ufficiale dei lavori, si apre così una nuova stagione politica per la Calabria



REGGIO CALABRIA – Si è insediato oggi il nuovo Consiglio regionale della Calabria, eletto a seguito delle consultazioni del 5 e 6 ottobre. La seduta inaugurale, tenutasi a Reggio Calabria, ha sancito l’avvio ufficiale della nuova legislatura con l’elezione di Salvatore Cirillo (Forza Italia) a presidente del Consiglio regionale. Cirillo ha ottenuto 23 voti su 31 consiglieri presenti, mentre otto schede sono risultate bianche.

Nel corso della seduta sono stati eletti anche i vicepresidenti Giacomo Pietro Crinò (Occhiuto Presidente) e Giuseppe Ranuccio (Pd), insieme ai segretari-questori Luciana De Francesco (FdI) e Ferdinando Laghi (Tridico Presidente). L’Assemblea ha inoltre approvato la surroga dei consiglieri nominati assessori e preso atto delle dimissioni di Wanda Ferro, che continuerà a svolgere il ruolo di sottosegretario all’Interno.

Il governatore Roberto Occhiuto ha definito l’apertura della legislatura “una bella giornata” e ha espresso soddisfazione per la scelta di un giovane alla guida del Consiglio: “Cirillo darà dignità a quest’Aula e rappresenterà un segnale di rinnovamento per i giovani calabresi”. Occhiuto ha invitato maggioranza e opposizione a lavorare insieme “per il bene della Calabria e dei calabresi”, auspicando un confronto costruttivo e una Regione più protagonista nel dibattito nazionale.

Il presidente uscente e consigliere anziano Ferdinando Laghi, aprendo i lavori, ha richiamato l’Aula al valore dell’inclusione: “La forza di una comunità si misura nella capacità di non lasciare indietro nessuno”.

Dal fronte dell’opposizione, Pasquale Tridico, europarlamentare del gruppo The Left ed ex candidato alla presidenza della Regione, ha annunciato la nascita di un intergruppo delle minoranze, che coordinerà personalmente: “Sarà un’opposizione compatta, dura, ma nell’interesse dei calabresi”.

Tridico ha inoltre reso noto di rinunciare ai compensi e alle indennità finché non definirà la sua posizione politica in Consiglio.

