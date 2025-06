Al via oggi l’isola pedonale serale a Torre Faro

Tutti i giorni traffico vietato alle auto dalle 18 alle 2. Accesso consentito solo a residenti, disabili e mezzi d'emergenza

Prenderà il via oggi, e durerà fino al 14 settembre, l’isola pedonale di Torre Faro. Riapre anche il parcheggio Torri Morandi anche se, in un primo momento, solo una parte.

La Delibera di Giunta Comunale numero 413 del 5 giugno 2025, proposta dall’assessore Salvatore Mondello, delinea le nuove regole per traffico e sosta.

Come ogni estate, l’incremento del traffico rischia di provocare il caos. Le misure adottate si allineano con le previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), che da anni individuano Torre Faro come area strategica per interventi di mobilità dolce e limitazione della circolazione privata.

Ecco i principali punti della delibera: