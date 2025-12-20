La Top Spin Messina chiude il girone d’andata ospitando Sassari

Domenica 21 dicembre a Villa Dante di fronte le due formazioni che nella passata stagione si sono contese il tricolore

MESSINA – Il girone d’andata si chiude con un grande appuntamento. Nella riedizione della scorsa finale scudetto la Top Spin Messina WatchesTogether ospiterà domenica 21 dicembre il Tennistavolo Sassari, gara valida per la 7ª giornata di Serie A1 maschile. Match d’alta quota in programma presso la palestra di Villa Dante, con ingresso libero, alle ore 17, sotto la direzione arbitrale di Massimo Napoli di Catania.

Quattro vittorie e due sconfitte nel ruolino di marcia del roster composto da Vladislav Ursu, Frane Tomislav Kojić, Danilo Faso, Humberto Manhani Jr., Niagol Stoyanov e Antonino Amato, al terzo posto in classifica con 12 punti, piazzamento utile a staccare il pass per la prossima Final Four di Coppa Italia. Tra le mura amiche sono maturati fin qui due successi in campionato a spese di Marcozzi (3-0) e Santa Tecla Nulvi (3-1). I ragazzi guidati in panchina dal tecnico Marco Faso saluteranno i propri tifosi prima della pausa natalizia congedandosi dal 2025, anno solare nel quale la Top Spin si è confermata ai vertici del tennistavolo nazionale, sfiorando il titolo e cedendo di un soffio nella finale per il tricolore disputata contro Sassari, serie che si decise all’ultimo respiro, in Sardegna, in gara 3.

Quartuccio: “Non arriviamo al meglio”

Il presidente Giorgio Quartuccio si proietta alla delicata sfida di domenica: “Affrontiamo la formazione di Sassari campione d’Italia in carica che, anche in questa stagione, si sta confermando protagonista del campionato. Ci arriviamo non al meglio, con qualche giocatore infortunato, ma cercheremo di vendere cara la pelle. La mia fiducia nei ragazzi rimane intatta e spero che, anche chi finora non è stato protagonista, possa dare il suo apporto”.

L’avversario Sassari

Il Tennistavolo Sassari è secondo in classifica con 14 punti, bottino frutto di cinque vittorie, una striscia interrotta dal ko rimediato per 1-3 nella sfida clou della scorsa giornata contro l’attuale capolista del torneo, l’Alfa Food Bagnolese. Il numero 2 e il numero 4 del ranking italiano, rispettivamente John Michael Oyebode e Andrea Puppo, spiccano in un organico di assoluto valore affidato al coach Mario Santona, che dispone anche di Marco Antonio Cappuccio, del russo Nikita Artemenko, dell’ungherese Tamas Gyula Lakatos e dell’italo-argentino Javier Lorenzo Santiago.

Il programma della 7^ giornata di Serie A1:

Alfa Food Bagnolese-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 21/12 ore 16.30

Santa Tecla Nulvi-Virtus Servigliano 2-3

Marcozzi-Apuania Carrara 3-1

Top Spin Messina WatchesTogether-Tennistavolo Sassari 21/12 ore 17

Classifica: Alfa Food Bagnolese 17 punti; Tennistavolo Sassari 14; Top Spin Messina WatchesTogether 12; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 11; Virtus Servigliano, Marcozzi 8; Apuania Carrara 5; Santa Tecla Nulvi 3.