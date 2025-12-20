Hockey giovanile, al PalaNebiolo si gioca la Coppa Natale

Oltre ai padroni di casa dell'UniMe saranno impegnate le squadre Pgs Don Bosco, Polisportiva Galatea Catania, San Pietro Clarenza Catania

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del panorama giovanile dell’hockey indoor

siciliano. Domenica 21 dicembre 2025, nella cornice del PalaNebiolo, andrà in scena la Coppa Natale

2025, torneo giovanile indoor riservato alla categoria Ragazzi (Under 14) ed organizzato dal Settore

Hockey della SSD UniMe con il patrocinio della Federazione Italiana Hockey.

Alla manifestazione prenderanno parte, oltre alla formazione di casa della SSD UniMe, anche la PGS

Don Bosco Barcellona, il San Pietro Clarenza Catania e la Polisportiva Galatea Catania, detentrice del

titolo conquistato nell’edizione dello scorso anno. Il torneo si svolgerà con la formula del girone

all’italiana, con gare di sola andata e tempo unico della durata di 20 minuti. La Coppa Natale 2025 sarà

assegnata alla squadra che, al termine delle sei gare in programma, avrà totalizzato il maggior numero

di punti.

Spignolo: “Momento di condivisione e festa”

Il Responsabile del Settore Hockey della SSD UniMe Giacomo Spignolo dichiara: “La

Coppa Natale rappresenta prima di tutto un appuntamento a carattere promozionale, pensato per

favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei più giovani in una disciplina affascinante come

l’hockey indoor, che negli ultimi anni ha visto crescere sensibilmente l’interesse e l’adesione delle

società anche in ambito regionale. Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione vuole essere un

momento di condivisione e di festa, un’occasione per vivere il parquet del PalaNebiolo, divenuto ormai

punto di riferimento per l’hockey indoor siciliano, e per scambiarsi gli auguri in vista delle festività

natalizie, all’insegna dei valori dello sport e della socialità”.

Programma gare Domenica 21 dicembre 2025 – PalaNebiolo