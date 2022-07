Alba tragica a Lipari, schianto mortale in moto per un 37enne - Tempostretto

Giovanni Profili percorreva in moto la galleria che collega Canneto al centro isolano. È morto sul colpo

LIPARI – Un altro incidente fatale nel messinese. È quello costato la vita al 37enne Giovanni Profili a Lipari, schiantatosi mentre percorreva in moto la galleria che collega la frazione Canneto col centro isolano.

Erano le 6.30 del mattino. A dare l’allarme sono stati gli amici, che lo seguivano con altri mezzi. Quando i soccorsi sono arrivati, però, per Giovanni non c’era niente da fare.

Il 37enne viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finito contro i paletti protettivi della galleria. Il due ruote è volato fuori parecchi metri avanti, il corpo di Giovanni era riverso sull’asfalto diversi metri più in là, anche il casco protettivo era volato via.

Il ragazzo lavorava come frigorista per Na ditta locale. I familiari sono arrivati sul posto mentre Vigili del fuoco e carabinieri mettevano in sicurezza l’area.