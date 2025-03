Alberi di viale Giostra. “Non si possono abbattere solo per le radici asimmetriche”

L'intervento dell'esperto Alessandro Giaimi

“Non ho avuto modo né di analizzare lo stato degli apparati radicali, né le perizie che ne hanno attestato la propensione al cedimento, per cui mi limito a riflessioni di carattere generale sulla base della nota diramata da Messina Servizi“. L’esperto Alessandro Giaimi interviene a chiarimento del recentissimo abbattimento del filare di platani sul viale Giostra.

Radici asimmetriche

Sostiene Giaimi: “La motivazione principale a giustificazione degli abbattimenti sembra risieda negli apparati radicali asimmetrici. D’altronde, se la parte aerea avesse presentato delle problematiche, ciò sarebbe già stato oggetto di segnalazione in occasione dei recenti monitoraggi di stabilità che hanno verificato gran parte delle alberate cittadine, anche con l’ausilio di esami strumentali”.

E ancora: “Ora, se si dovesse abbattere ogni albero che presentasse radici “asimmetriche” non ne rimarrebbe uno all’impiedi, visto che questo parametro è tipicamente umano e non attiene alla natura. È perfettamente normale che le radici si accrescano in modo irregolare, così come la chioma d’altronde, ma ciò non pregiudica affatto la stabilità di un albero. Si dovrebbe, piuttosto, verificare se le radici siano sufficientemente robuste, se abbiano problemi fitosanitari, se coprano una superficie di zolla proporzionata alle dimensioni dell’albero, se abbiano radici strozzanti, e così via, tutti fattori certamente molto più impattanti rispetto all’eventuale simmetricità”.

“Uno non vale uno”

Prodegue l’esperto: “Né vale il contentino di garantire nuove piantagioni. Qui non vale la regola dell’uno vale uno. La presenza degli alberi in città, spesso fonte di rimostranze e malumori, è giustificata dai preziosissimi “servizi ecosistemici” di cui sono fonte: produzione di ossigeno, abbattimento delle polveri sottili, riduzione delle temperature, ombreggiamento, ecc. ecc. (solo questo argomento richiederebbe una nota a parte). Ora, la quantità di questi servizi non è data dal numero di alberi, bensì dalla loro superficie fogliare. È stato stimato che un grande albero adulto, in termini di servizi ecosistemici, possa equivalere dai 2.000 ai 3.000 alberelli appena piantati. Quindi, a meno che non si abbia in programma di creare un bosco vero e proprio, la perdita ecologica è assicurata e permanente”.

“I nuovi alberi avrebbero lo stesso problema”

Infine, due riflessioni: “in primo luogo, se, come scritto nella nota di MessinaServizi, l’anomalia relativa alle radici è da imputare alla presenza della soletta, l’intero doppio filare di platani dovrebbe manifestare la stessa sintomatologia di asimmetricità degli apparati radicali, e non solo i nove esemplari fin qui tagliati. Per lo stesso motivo, si può immaginare che anche i nuovi alberelli andranno incontro allo stesso problema, per cui, forse, non sarebbe nemmeno opportuno prevederne l’impianto”, conclude Giaimi.

