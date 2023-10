Alì Terme. Al via il Cineforum con un evento e la novità dei film in lingua originale - Tempostretto

Martedì la proiezione, ad ingresso gratuito, di un documentario su Alida Valli. Stipulata una convenzione con le scuole del territorio

ALI’ TERME – Prenderà il via mercoledì 18 ottobre e si concluderà il 6 dicembre il cineforum autunnale targato Cinit al 47° anno sociale. Le proiezioni avranno luogo al Cinema Vittoria e si articoleranno su due giornate, mercoledì le proiezioni saranno tre (ore 15, 18, 21) mentre il giovedì, due (ore 15 e 17.30); novità dell’imminente ciclo è quella che alle 15 di entrambe le giornate il film sarà proposto in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Inaugura la rassegna “Un divano a Tunisi”, commedia franco-tunisina vincitrice del Premio del Pubblico alle Giornate degli autori di Venezia. In cartellone anche due film protagonisti dell’ultima kermesse lagunare: “Comandante” di Edoardo De Angelis (film inaugurale) e “Io Capitano” di Matteo Garrone (leone d’argento per la migliore regia, e “Premio M. Mastroianni” quale migliore attore esordiente).

L’evento su Alida Valli

La rassegna sarà preceduta, martedì 17 ottobre, dalla proiezione ad ingresso libero di “Alida” di Mimmo Verdesca, storia della leggendaria Alida Valli attraverso le parole inedite delle sue lettere, dei suoi diari e con numerose immagini di repertorio e interviste a chi l’ha conosciuta. Film che sarà introdotto da Alessandro Cuk, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Stipulata, come negli ultimi anni, una convenzione con gli Istituti Superiori di Furci, Taormina e S. Teresa per favorire la partecipazione degli studenti interessati alla visione dei film a un prezzo ridotto, dando loro la possibilità di accedere a crediti formativi e di potersi scommettere come recensori con la possibilità di vincere un viaggio-premio al prossimo Festival del Cinema di Venezia. Oltre al Cinit hanno dato la loro collaborazione oltre la famiglia De Luca, gestore della struttura aliese, l’Anec Sicilia, Il cinecircolo Csc “S.Quasimodo” di Giardini Naxos, l’associazione “Banca del Tempo” di Alì Terme e Nuova Presenza di S.Teresa.