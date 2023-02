Alì Terme. Comitato civico invoca candidatura a sindaco di Micalizzi, l'avvocato di Cateno De Luca - Tempostretto

VERSO LE AMMINISTRATIVE "Questa richiesta popolare è un onore. Sono amico di De Luca ma non sono espressione di Sicilia Vera. Quanto accaduto mi induce a pensarci seriamente..." Il nodo dell'uscente Giaquinta

di Carmelo Caspanello

ALI’ TERME – Decine di firme in calce ad un documento (la prima è di Fabio Favaloro) per chiedere a Tommaso Micalizzi di candidarsi a sindaco di Alì Terme. Parliamo di un personaggio noto, vicino alle posizioni di Cateno De Luca, il deputato regionale che ha assistito nel corso del suo “calvario giudiziario” insieme a Carlo Taormina e del quale è amico. Micalizzi la macchina del Comune termale la conosce bene essendo stato capogruppo di minoranza (dal2003 al 2008) ed assessore (dal 2008 al 20013), in entrambi i casi con Lorenzo Grasso sindaco. Dal 2013 al 2018, sotto la regia di De Luca, ha fatto parte della maggioranza, in qualità di capogruppo, che ha supportato la sindacatura di Giuseppe Marino. Poi, l’avvento di Carlo Giaquinta, il sindaco uscente che Cateno De Luca ha invitato a ricandidarsi “perché bisogna proseguire il grande lavoro che abbiamo iniziato per Ali Terme e per l’intero comprensorio. Carlo aveva detto che avrebbe fatto il sindaco per un solo mandato – ha aggiunto De Luca -ma ancora ci sono progetti troppo importanti che devono essere realizzati”. Una situazione complessa, osservata dall’esterno. “Vedere la nascita di un Comitato che mi chiede di scendere in campo – taglia corto Micalizzi – non mi ha lasciato indifferente. Pur essendo avvocato e amico di De Luca non sono tuttavia espressione di Sicilia Vera bensì di una coalizione civica”.

IL DOCUMENTO

Il Comitato ha diramato un documento per spiegare il motivo della richiesta di candidatura avanzata a Micalizzi. “Considerato il preoccupante clima di incertezza politico-amministrativa, che ancora oggi, a pochi mesi dalla prossima tornata elettorale, continua a permanere in seno alla nostra Comunità – si legge – i sottoscrittori hanno maturato la ferma convinzione che Alì Terme e gli aliesi, oggi più che mai, abbiano bisogno di un’Amministrazione che al di là di ogni esasperato personalismo, sia in grado di promuovere una nuova stagione amministrativa, basata sulla totale condivisione delle problematiche comunali e delle legittime aspettative di sviluppo locale dei cittadini. E proprio per promuovere la nascita di un nuovo progetto per Alì Terme il comitato, costituito da trascorsi amministratori, rappresentanti di associazioni, imprenditori, artigiani e tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro paese – si legge ancora – riconosce nella persona dell’avvocato Tommaso Micalizzi il sindaco ideale, capace di superare ogni sterile contrapposizione, politica e personale, per consentire agli aliesi di sperare concretamente che cambiare e migliorarsi è ancora possibile”.

IL NODO GIAQUINTA

E Giaquinta? Dopo la visita di Cateno De Luca del 14 febbraio, per chiedere di ripensarci e ricandidarsi, Carlo si era riservato qualche giorno di riflessione “e ci auguriamo – scrisse in un post su Fb Cateno De Luca – che possa essere il candidato Di Sicilia Vera e Sud chiama Nord”.