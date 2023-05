Alì Terme. La maggioranza del neo sindaco Micalizzi e gli eletti in Consiglio NOMI e FOTO - Tempostretto

La più votata nel centro termale è stata Rita Cicala

ALI’ TERME – Il centro termale riparte da Tommaso Micalizzi che supera l’assessore uscente Agata Di Blasi e diventa il nuovo sindaco. La sua lista “Sì – Impegni e sviluppo verso il progresso”ha ottenuto 893 voti (per una percentuale del 57,17%), la lista collega a Di Blasi, “ViviAmo Alì Terme”, si è fermata a 669 voti (42,83%). In virtù dei voti di preferenza espressi, per la maggioranza entreranno in Consiglio comunale Liliana Bonfiglio, Santina Grazia Briguglio, Rita Cicala, Christian Mazzucco, Nino Melato, Francesco Muzio e Agatino Triolo. Con Agata Di Blasi, in minoranza ci saranno l’assessore uscente Nancy Todaro e Santi Passari.

Le liste

Lista “Sì – Impegno e sviluppo verso il progresso”

1) Liliana Bonfiglio 211

2) Santina Grazia Briguglio 192

3) Rita Cicala 248

4) Christian Mazzucco 181

5) Nino Melato 157

6) Giuseppe Miracolo 67

7) Antonino Muscarello 114

8) Francesco Muzio 131

9) Santina Rao 83

10) Agatino Triolo 142







Lista “ViviAmo Alì Terme”

1) Nancy Todaro 189

2) Nazzarena Amato 58

3) Mariano D’Arrigo 70

4) Anna Maria Antonietta Grasso 112

5) Anna Pagano 83

6) Santi Andrea Passari 191

7) Nicolò Riggio 129

8) Iolanda Scuderi 106

9) Antonino Silvestro 86

10) Giuseppe Trimarchi 88

(in grassetto gli eletti)