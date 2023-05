Tommaso Micalizzi batte Agata Di Blasi ed è il nuovo sindaco di Alì Terme - Tempostretto

Tra i due candidati uno scarto di 250 voti

ALI’ TERME. La cittadina termale ha scelto l’avvocato Tommaso Micalizzi per la guida del paese nei prossimi cinque anni. Micalizzi l’ha spuntata con il 57,9% dei voti (917 preferenze) sull’assessore uscente Agata Di Blasi che si è fermata al 42,1% (667 voti). Equilibrio solo nella sezione 2, dove Micalizzi ha raccolto 451 voti mentre Di Blasi 447. Molto più netto lo scarto alla sezione 1 che ha visto prevalere il neo sindaco per 466 preferenze a 220. Più ridotto invece il divario tra le due liste. Quella di Tommaso Micalizzi “Sì – Impegno e sviluppo verso il progresso” ha ricevuto 893 voti (57.17%), la lista “ViviAmo Alì Terme” di Agata Di Blasi ha raccolto 669 voti (pari al 42,83%). I più votati della lista di Micalizzi sono stati Rita Cicala con 248 voti, Liliana Bonfiglio, 211, Santina Grazia Briguglio 192, Christian Mazzucco 181, Nino Melato 157 e Agatino Triolo 142. Nella lista di Agata Di Blasi i più votati sono stati Santi Andrea Passari con 191 voti, l’assessore uscente Nancy Todaro con 189 voti, Nicolò Riggio con 129 voti, Anna Maria Antonietta Grasso con 112 voti e Iolanda Scuderi con 105 voti. Ad Alì Terme i votanti sono stati 1.636 per una percentuale del 74,17%.