Alì Terme. Torna il Cineforum al Cinema Vittoria: 8 film in programma - Tempostretto

Tra le novità, la giuria degli studenti e un concorso per vincere una settimana al festival di Venezia

ALI’ TERME – Tante novità per il ritorno al Cinema Vittoria di Alì Terme del Cineforum targato Cinit organizzato dai Circoli Nuova Presenza di S. Teresa di Riva e Banca del Tempo di Alì Terme, rispettivamente al 45° e al 20° anno di attività. Sono otto film in programma a partire da giovedì 20 ottobre sino a venerdì 9 dicembre con proposte di qualità assoluta delle ultime stagioni.

Gli otto film in programma

Si inizia con “Aspromonte – la terra degli ultimi” per proseguire il 26 ottobre con “Nostalgia“, film italiano candidato agli Oscar; il 3 novembre è la volta de “Il ritratto del duca“, la storia rocambolesca di un uomo che si è introdotto alla National Gallery di Londra per rubare un pregiato quadro di Goya. La rassegna poi propone “Caro Evan Hansen” e due film in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia “I figli degli altri” e “Il Signore delle formiche“. Completano il programma “Elvis”, sulla vita di Elvis Presley, e “Per niente al mondo” di Ciro D’Emilio, alla cui proiezione, del 9 dicembre, interverrà l’interprete principale, il famoso attore siciliano Guido Caprino, interprete di successo di numerosi film e fiction televisive.

La giuria degli studenti

Il cineforum prevede uno sconto per gli studenti delle scuole superiori e per universitari, i quali faranno parte di una giuria speciale che dovrà premiare il migliore film in rassegna. Infine l’organizzazione indice il “Premio Cinit Cine Vittoria Giovani” per gli studenti maggiorenni che alla fine del ciclo di proiezioni, presentano un elaborato critico: i vincitori potranno partecipare gratuitamente per una settimana, alle attività del Cinit, durante la 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.