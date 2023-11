Alì Terme. Via libera dal Consiglio al restauro di 4 fontane e alla nuova toponomastica - Tempostretto

Stanziati complessivamente 42mila euro. Il "sì" alle variazioni di Bilancio è arrivato all'unanimità

ALI’ TERME – Si è svolto ieri il Consiglio comunale di Alì Terme. Due i punti all’ordine del giorno fissati dal presidente Nino Muscarello: variazioni al bilancio di Previsione e l’approvazione del Regolamento per l’utilizzo del campo di calcetto. Grazie alle variazioni apportate al Bilancio, sono stati reperiti nuovi fondi per la realizzazione di tutta la nuova toponomastica del centro termale, voluta dall’assessore Alessandro Triolo per un importo di 26.000 euro. Inoltre, con un emendamento proposto dalla consigliera Santina Rao, sono stati reperiti 16.000 euro per un progetto di restauro di 4 fontane, comprese quella della Stazione e di Piazza Nino Prestia. Le altre variaziono hanno riguardato somme per coprire il costo dell’energia elettrica lievitato per via dell’aumento dei costi dell’energia nell’ultimo anno, ed i costi imprevisti per gli interventi urgenti sul depuratore consorziato di Nizza di Sicilia. Tutte le delibere sono state approvate all’unanimità.