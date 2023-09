Aliscafi. "Disagi per i pendolari da Reggio a Messina, gli orari vanno cambiati" - Tempostretto

L'appello di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ho letto degli articoli dove si festeggia il cambio degli orari dei mezzi veloci. Sinceramente non vedo nessuna vittoria, ma una sconfitta per tutti coloro che partono da Reggio per lavorare/studiare a Messina. Nel mondo reale l’orario di ingresso a lavoro avviene alle ore 8:00. Di conseguenza non si capisce quale sia la logica seguita da chi ha formulato i nuovi orari; il primo aliscafo è alle 6.30 e il successivo è più di un’ora e venti minuti dopo (ore 7:50)”.

Continua il lettore: “Ciò non può essere giustificato dalla mancanza di mezzi perché dopo le 7:50 ci sono ben due aliscafi ravvicinati (08:20 e 08:50). Si parla tanto di biglietto unico ma nessuno si preoccupa di trovare una soluzione che vada bene a tutti i pendolari, reggini inclusi. Sarebbe opportuno rivedere gli orari nelle ore di maggior afflusso di utenti al fine di evitare disagi ai pendolari che partono da Reggio Calabria”.

