Aliscafi Messina-Reggio, al terzo tentativo Liberty Lines s'aggiudica il servizio - Tempostretto

Dopo due bandi andati deserti, per il servizio pubblico di trasporto marittimo, prevale l'unica offerente

MESSINA – Dopo due bandi andati deserti, il terzo tentativo dovrebbe essere quello decisivo. Per gli aliscafi Messina-Reggio, si è fatta avanti, unica offerente, la compagnia Liberty Lines, con un’offerta di 34.147.547 euro. Ora sono in corso gli accertamenti finali per l’aggiudicazione del servizio pubblico di trasporto marittimo veloce, dopo il parere positivo della commissione.

L’incarico varrà per un quadriennio.

Articoli correlati