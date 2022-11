Alla Biblioteca regionale i libri di Giuseppe Ruggeri nel segno della Sicilia - Tempostretto

Identità, cultura, scuole e turismo in un incontro venerdì 18 novembre a Messina

MESSINA – La Sicilia e la sua identità culturale in una sorta di trilogia dell’anima. Oggi venerdì 18 novembre 2022, alle ore 17, presso la Sala Lettura della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina, si svolgerà l’evento “L’Isola sospesa. Viaggiare la Sicilia”. Al centro dell’incontro tre testi del medico, giornalista pubblicista, scrittore e vice presidente dell’Associazione medici scrittori italiani Giuseppe Ruggeri (nella foto). Ecco i libri: “Testimonianze di vita e di cultura”, “Mirabilie di Sicilia” e “Volti e maschere di Sicilia”.

I lavori si apriranno con l’Introduzione della direttrice della Biblioteca, Tommasa Siragusa, che fungerà da coordinatrice. A seguire l’autore dialogherà con Filippo Grasso, docente di “Analisi di mercato” nei

corsi di laurea in Scienze del turismo dell’Università di Messina.

La Sicilia e sua identità tra cultura e turismo



Il tutto in vista di un progetto volto a coinvolgere le fasce giovanili e, in particolare, gli studenti degli istituti secondari superiori cittadini e della Provincia. Si legge in una nota della Biblioteca: “I testi di Ruggeri illustrano la Sicilia in alcune sue rappresentazioni specificatamente identitarie – arte, luoghi, personaggi – e tali da destare, pertanto, il senso d’appartenenza necessario alla costruzione delle civili

coscienze e da stimolare, grazie alla lettura guidata, un decisivo processo di conoscenza delle tante potenzialità di una regione. Una regionae come la Sicilia – in atto purtroppo votata a una

progressiva povertà culturale dettata dal degrado in cui un’intenzionale arretratezza sociale ed economica ha deciso di condannarla – nella quale il settore turistico-culturale rappresenta la chiave di volta. Vettore essenziale per l’attuazione di un capovolgimento della realtà, traendo spunto dalla straordinaria bellezza e varietà del suo patrimonio artistico e ambientale che ne fa un centro di attrazione internazionale la cui fruizione, se adeguatamente gestita, determinerebbe un indotto economico in grado di promuovere benessere e lavoro per tutti i siciliani”.



Il ricco patrimonio della Biblioteca Regionale “G. Longo”, a cui attingono studenti e studiosi per la ricerca sulle fonti locali, sarà messo a disposizione dei fruitori con una notevole esposizione tematica di testi, antichi e moderni, e stampe. Faranno da corollario le numerose bibliografie in argomento curate nel tempo dal personale della Biblioteca.

Quanti non potranno essere presenti fisicamente all’evento, potranno scrivere commenti o quesiti che verranno posti all’autore e al docente nei post dedicati sulla pagina Facebook della Biblioteca.



