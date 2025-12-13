“Auguri nonna Maria”, i 100 anni di Maria Saccà a Messina

Il centenario nel giorno di Santa Lucia

MESSINA – Nonna Maria compie 100 anni. Una giornata di festa, di grande emozione e un traguardo eccezionale quello celebrato oggi, nel giorno di Santa Lucia, a Messina. La protagonista è Maria Saccà, affettuosamente conosciuta da tutti come nonna Maria, che ha spento cento candeline circondata dall’affetto dei suoi cari.

La festa per il centenario di nonna Maria ha riunito diverse generazioni: dalla figlia Tina, ai nipoti Filippo con Debora, Alessandro con Amalia, ai pronipoti Sofia, Adriano e Sveva.

Insieme a parenti e amici, accorsi da ogni parte d’Italia per l’occasione, i familiari hanno reso omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha attraversato un secolo di storia, portando con sé l’esempio di forza, dignità e dedizione alla famiglia.

A nonna Maria anche gli auguri del sindaco Federico Basile, che ha portato i suoi saluti alla famiglia indossando la fascia tricolore per una foto ricordo.