 "Auguri nonna Maria", i 100 anni di Maria Saccà a Messina

“Auguri nonna Maria”, i 100 anni di Maria Saccà a Messina

Silvia De Domenico

“Auguri nonna Maria”, i 100 anni di Maria Saccà a Messina

sabato 13 Dicembre 2025 - 15:10

Il centenario nel giorno di Santa Lucia

MESSINA – Nonna Maria compie 100 anni. Una giornata di festa, di grande emozione e un traguardo eccezionale quello celebrato oggi, nel giorno di Santa Lucia, a Messina. La protagonista è Maria Saccà, affettuosamente conosciuta da tutti come nonna Maria, che ha spento cento candeline circondata dall’affetto dei suoi cari.

100 anni nonna maria

La festa per il centenario di nonna Maria ha riunito diverse generazioni: dalla figlia Tina, ai nipoti Filippo con Debora, Alessandro con Amalia, ai pronipoti Sofia, Adriano e Sveva.

100 anni maria saccà

Insieme a parenti e amici, accorsi da ogni parte d’Italia per l’occasione, i familiari hanno reso omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha attraversato un secolo di storia, portando con sé l’esempio di forza, dignità e dedizione alla famiglia.

A nonna Maria anche gli auguri del sindaco Federico Basile, che ha portato i suoi saluti alla famiglia indossando la fascia tricolore per una foto ricordo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
L’Archivio di Stato e la sede che non c’è, Russo sollecita Basile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED