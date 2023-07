Alla Cittadella di Messina i campionati regionali degli Esordienti B e A - Tempostretto

Gli esordienti B iniziano pomeriggio alle 16, sabato e domenica gli Esordienti A. Tutte le possibilità di medaglie messinesi

MESSINA – La città dello Stretto sarà grande protagonista del nuoto isolano assegnando di fatto tutti i titoli regionali in vasca estivi. Si inizierà oggi pomeriggio, ore 16, alla piscina scoperta, vasca da 50 metri, della Cittadella Sportiva Universitaria con impegnati gli Esordienti B (9-10 anni per le ragazze, 10 e 11 per i maschi) fino a domani sera, venerdì.

A loro poi seguiranno gli Esordienti A che sempre nello stesso teatro natatorio si daranno battaglia in quattro sessioni, due per giorno, tra sabato e domenica. Questi hanno un’età compresa tra i 11-12 anni per le ragazze e 12-13 per i ragazzi.

Dopo più di una settimana, in una collocazione un po’ infelice per i genitori che vorranno seguirli, tra il 17 e 19 luglio sempre a Messina si assegneranno i titoli regionali nella categoria Ragazzi (14-16 anni) e Ragazze (13-14 anni). Il gran finale previsto dal 20 al 23 luglio con le gare degli Assoluti, che saranno poi ripartite nelle categorie Juniores (uomini dai 17 anni e donne dai 15), Cadetti (uomini da 19 e donne dai 17) e Seniores (uomini dai 21 e donne dai 19 anni in su).

Le squadre messinesi

Impegnate con atleti sia nel campionato regionale Esordienti B che Esordienti A Unime, Power Team, Swimblu, mentre l’Ulysse avrà atleti tesserati solo nella categoria dei più piccoli Esordienti B. Al recente trofeo Piskeo di fine maggio, che ha visto la partecipazione di buona parte delle squadre siciliane e per questo potremmo considerarlo un antipasto delle Regionali, a medaglia tra gli Esordienti A erano andate proprio Anita Delia (Es A dell’Unime), Alessandro Caliri (Es B dell’Unime) e Ilias Akhmetov (Es B della Power Team), più le staffettiste Esordienti A dell’Unime Delia, Usbergo, Iaria e Raffa.

Il programma degli Esordienti

A questo link si trova il programma dettagliato con la cronologia delle gare e le squadre partecipanti. Scorrendolo già nel pomeriggio odierno ci sono possibilità di medaglia per Alessandro Caliri (Unime) nei 200 stile libero e 100 farfalla, per Ilias Akhmetov (Power Team) nei 100 rana e 200 misti. Caliri è in lizza poi per una medaglia nei 100 e 400 stile libero, che si disputeranno venerdì mattina, mentre Akhmetov potrà giocarsi le sue chance nei 200 rana.

Tra gli esordienti A in prima serie il sabato con il secondo tempo nei 100 e 200 farfalla c’è Anita Delia (Unime), sempre Delia con la compagna Aurora Iaria sono in prima serie nei 400 stile libero, poi potrebbe essere protagonista Silvia Raffa (Unime) nei 100 rana come nella gara maschile Stefano Italiano (Swimblu). Nella giornata di domenica ancora Delia e Usbergo in prima serie nei 100 stile libero per l’Unime, con Delia chiamata all’ultimo sforzo negli 800 stile libero.

