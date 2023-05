Alla "Romano" a Capaci basterà un set per la finale promozione in B2 - Tempostretto

Dopo il 3-0 della gara di andata, nel primo turno dei play-off, alle ragazze di mister Maccotta basterà vincere domenica un solo set nella tana della Capacense: “Non abbassare la guardia”

MILAZZO – Smaltita l’euforia per la schiacciante vittoria interna di sabato scorso, la Polisportiva Nino Romano si prepara ad affrontare la Capacense, nella partita di ritorno dei play-off dove vincere un solo set consegnerà il pass per disputare la finalissima per la promozione in B2.

Mister Maccotta: “Non abbassare la guardia”

Mister Maccotta predica da sempre profilo basso e massima concentrazione, caratteristiche che ancor più adesso serviranno per non lasciarsi distrarre ad un solo passo dalla meta: “La bella prestazione espressa in casa nostra ci ha dato tanta fiducia e morale ma non ci fa abbassare per nulla la guardia. Una partita non fa storia. La Capacense, in casa, esprime un gioco molto aggressivo e ci sarà da lottare palla su palla senza mai mollare”.

In estate, finale autentico miraggio

L’obiettivo, adesso dichiarato, è centrare la qualificazione all’ultima gara, quella che solo qualche mese fa costituiva un autentico miraggio: la finalissima promozione in B2. Una squadra, la Romano, composta da qualche veterana e tante under e partita come assoluta incognita – sia per gli addetti ai lavori ma anche per gli stessi staff dirigenziali e tecnici societari – si è rivelata, con il trascorre delle giornate di campionato, una sorpresa, una miscela esplosiva in grado di regalare gioco e risultati di assoluto prestigio.

Giorgia Cuzzocrea: “Mantenere alta la concentrazione”

Per Giorgia Cuzzocrea, capitano e libero della formazione, è importante da subito capire quanto conti la gara contro la Capacense: “Fondamentale la partita di domenica! Ci siamo già portati un bel risultato a casa, ma è pur vero che la voglia di vincere continua ad esserci e ce la metteremo tutta anche questo fine settimana. Dobbiamo comunque mantenere alta la concentrazione perché saremo fuori casa e senza il nostro amatissimo pubblico, che ci supporta in qualsiasi momento, sarà ancora più difficile affrontare questo scontro. Nonostante ciò, siamo felici di essere arrivati a questo traguardo e siamo pronte a dare il meglio di noi”.

