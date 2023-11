Alla scoperta del mondo dei funghi, la conferenza a Messina - Tempostretto

Venerdì 24 novembre, alla sala lettura della Biblioteca regionale universitaria, la tavola rotonda "Micologia. Una scienza per pochi"

MESSINA – Nuovo appuntamento della Biblioteca regionale di Messina. Venerdì 24 novembre, alle ore 16:30, presso la sala lettura della Biblioteca regionale universitaria di Messina, si terrà la Conferenza-tavola rotonda “Micologia. Una Scienza per pochi”, alla “scoperta dello straordinario mondo dei funghi”.

L’iniziativa culturale si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione della direttrice della Biblioteca regionale Tommasa Siragusa, anche moderatrice. Seguiranno i contributi del Micologo Vincenzo Visalli, Tecnico della Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, Presidente Associazione Centro di Cultura Micologica di Messina; del Prof. Angelo Miceli, già Dirigente Scolastico, Presidente ADSeT e Studioso di Micologia e del Micologo Francesco Mondello, Vicepresidente Associazione Centro Cultura Micologica di Messina.

Sottolinea la direttrice Siragusa: “La biblioteca “Giacomo Longo” desidera dare ai propri utenti una speciale opportunità per accostarsi alla tematica sia attraverso le autorevoli disquisizioni degli esperti che attraverso l’esposizione di alcune delle monografie scientifiche – emblematiche di quanto la Biblioteca possegga già sui funghi – tratte dalla ricca Bibliografia tematica d’Istituto, realizzata per l’occasione, e dai pregiati fondi antichi”.

E ancora: “Le argomentazioni poste in conferenza ci guideranno per avere le giuste informazioni e gli ulteriori approfodimenti tramite la lettura dei testi in rassegna, impreziositi da studi, monografie e periodici – donati dagli eccellenti relatori alla Biblioteca, nei quali sono annoverati tra gli autori – per rendere immediatamente fruibile l’alta competenza in materia”.