Alla scoperta delle colline messinesi: Bus&Trek pronto a ripartire - Tempostretto

Gli autobus di linea saranno usati per raggiungere i punti di partenza, poi scorci, natura, panorami e aria fresca

MESSINA – Il progetto di Uisp Messina, Bus&Trek, prosegue. Domani, sabato 29 aprile, ci sarà uno degli appuntamenti più attesi, quello che porterà gli amanti del trekking a scoprire le colline dello Stretto, con i suoi favolosi scorci e la sua natura incontaminata. Ricche di terrazze sulla città, la passeggiata “promette” un mix di natura e panorami, lontano dalla città e dalla cementificazione. Il tutto condito da un dettaglio importante: i mezzi pubblici.

Come spiegato alla presentazione dello scorso novembre, infatti, la Uisp vuole unire sport, natura e sostenibilità. Per questo a chi si prenota, viene dato appuntamento al capolinea nord del tram all’Annunziata (alle 8.15) per poi partire con gli autobus di linea. All’andata, ad esempio, si utilizza il numero 23, con partenza alle 8.40, mentre al ritorno il 27, che riporterà all’ora di pranzo gli appassionati allo stesso capolinea. Nel mezzo, il trekking: dalle colline ai resti della bonifica di Portella Arena, fino alla discesa lungo il torrente Pace e alla risalita da Contrada Marotta.