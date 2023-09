Alla Sicily Bvs tutti pazzi per gli Open Day. La dirigente Mazzulla: "Creare gruppi coesi per crescere insieme" - Tempostretto

Al "PalaCampagna" di Saponara, in corso gli Open Day. La dirigente Mazzulla: "Puntiamo a toglierci soddisfazioni"

VILLAFRANCA TIRRENA – In pieno fermento l’attività della Sicily Beach Volley School, club tirrenico impegnato nel volley indoor e nel beach. Dopo l’intensa estate all’insegna del primo camp e alle diverse tappe sulle spiagge messinesi, adesso massima concentrazione sul campionato di serie B maschile. Particolare attenzione, invece, dedicate alle attività giovanili, in particolari ai piccoli che si affacciano per le prime volte al mondo dello sport.

In tale prospettiva, si inquadra l’appuntamento con gli Open Day. Quest’ultimi sono rivolti a tutti i ragazzi del territorio tirrenico, al via nella giornata di ieri, martedì 26 settembre§; si andrà avanti anche oggi, mercoledì 27 settembre, presso il “PalaCampagna” di Saponara a partire dalle ore 16:30 .

Due le sessioni della prima giornata, riservate ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni e ai ragazzi dai 9 fino ai 12 anni. Oggi spazio riservato ai piccolissimi.

Nellila Mazzulla tornerà anche a fare l’allenatrice: “Avrò più tempo da dedicare sul campo”

“Stiamo vivendo due giornate impegnative per cercare di far partire al meglio la nuova stagione – ha dichiarato emozionata la dirigente Nellina Mazzulla. Quest’anno si formeranno due macro-gruppi: minivolley e under 12/13 maschile e femminile. Capitolo a parte per i piccolissimi cui servirà maggiore attenzione e che faranno parte di un livello base”.

Per i più grandicelli, attività già avviate. La novità è rappresentata dall’impegno di Nelly Mazzulla, oltre che come dirigente, anche come tecnico. “La pianificazione della preparazione e delle attività è iniziata ovviamente con largo anticipo. Avendo anche io maggior tempo da dedicare ai gruppi, dopo qualche anno di attività a ritmo ridotto, sarà più semplice gestire l’intero settore giovanile”.

Nelly Mazzulla, dirigente della Sicily Bvs

Sulla partecipazione ai campionati ufficiali, già idee molto chiare: “Parteciperemo al campionato di categoria giovanile under 16 e 18 femminile, under 15 e 17 maschile. Nel femminile attendiamo eventuale ripescaggio in Prima Divisione che a breve potrebbe essere formalizzato. Con l’under 18 f puntiamo a riscattarci e fare bene, cercando di piazzarci nelle zone alte della classifica. Ci stiamo allenando con grande serietà e determinazione e penso che potremo puntare in alto con l’inserimento anche di qualche elemento di valore. Con l’under 16 proseguiremo con il gruppo coeso che da anni cerchiamo di far crescere; vedremo di poter portare a casa qualche bella soddisfazione”.

Luciano Zappalà studia la crescita della squadra nel primo test contro l’Intermedia Volley

Serie B maschile, buon test contro l’Intermedia Volley

Sul fronte serie B maschile, si è svolto al “PalaCampagna” di Saponara, l’allenamento congiunto con l’Intermedia Volley; la formazione giovane di Spadafora disputerà il prossimo campionato di Serie C. E’ stato un ottimo test che ha permesso a coach Zappalà di saggiare la bontà della preparazione fin qui disputata.

Le due squadre si sono sfidate per sei set, tutti con punteggio a venticinque. Due ore piene che hanno visto l’Intermedia Volley in diversi momenti dei singoli set, tenere bene il campo punto su punto.

Coach Zappalà ha avuto modo di provare diverse soluzioni; ruotati tutti gli uomini, alternando i palleggiatori e i centrali, cercando diverse soluzioni nel ruolo di opposto. Più di cinquantina le persone presenti.

