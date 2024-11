MILAZZO – Dopo il finanziamento per gli interventi eseguiti per l’alluvione del 2022, il Comune di Milazzo si dota adesso di una pompa idrovora. La Protezione Civile, infatti, ha assegnato il mezzo alla città mamertina, che potrà disporne in caso di allagamenti sul territorio.

Soddisfatto l’assessore Francesco Coppolino, che ha espresso gratitudine per l’impegno della Protezione civile e per le risorse ricevute dal Comune in merito alle emergenze legate ad alluvioni e allagamenti.