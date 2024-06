“Allarme sicurezza per la strada statale 113”

Nota congiunta di La Fauci e Pagano alla prefetta, all'Anas e al sindaco: "Basta incuria tra rami e sterpaglie"

MESSINA – “La strada statale 113, da Mortelle a Ponte Gallo, versa in una condizione d’incuria. Tutti i nostri appelli all’Anas sono rimasti inascoltati. La situazione è di pericolo, tra, erbacce, rami e sterpaglie. Servono sicurezza e manutenzione”. In una nota congiunta il consigliere Giandomenico La Fauci, presidente supplente del Consiglio comunale, e il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano scrivono alla prefetta di Messina Di Stani, al sindaco Basile, all’architetto Roberto Smedile, per lo stesso Anas, a carabinieri e polizia municipale, invocando un intervento urgente.

Ha sottolineato più volte Pagano: ““Le sterpaglie a bordo strada della SS 113 dir hanno raggiunto notevoli altezze, appropriandosi di buona porzione della strada e recando intralcio alla circolazione. Di fatto, si determina un restringimento della carreggiata, con un impedimento della corretta visuale e rischio di combustione. Si tratta di una zona davvero trafficata in estate”.

