Alle 22:11 lo spettacolare passaggio dei satelliti Starlink sullo Stretto, ecco i luoghi migliori dove osservarlo

Per ammirare il passaggio dei satelliti Starlink, è fondamentale trovare un luogo buio, lontano dalle luci artificiali della città

Alle ore 22:11 di oggi, venerdì 27 giugno 2025, anche sul cielo di Messina si potrà assistere al passaggio del “trenino” di satelliti Starlink di SpaceX, visibile ad occhio nudo. Questo fenomeno, che appare come una fila di luci brillanti che attraversano il cielo, è un’opportunità unica per gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia ammirare un evento celeste moderno.

I satelliti Starlink, gestiti da SpaceX, l’azienda aerospaziale privata fondata da Elon Musk nel 2002, fanno parte di una costellazione progettata per fornire una copertura Internet globale ad alta velocità, particolarmente utile per aree rurali o isolate dove la connettività è scarsa. Questi satelliti orbitano a bassa quota (Low Earth Orbit, LEO), il che li rende particolarmente luminosi e visibili, soprattutto subito dopo il loro lancio, quando si muovono in formazione compatta, creando l’effetto di un “trenino” di luci nel cielo.

Quando e come osservare il passaggio a Messina

Il passaggio di questa sera, 27 giugno 2025, è previsto alle ore 22:11 e sarà visibile per un paio di minuti, muovendosi da nord-ovest verso sud-est. Per orientarvi, utilizzate la bussola del vostro smartphone e posizionatevi qualche minuto prima dell’orario indicato. Il sito *Heavens-Above* è uno strumento indispensabile per localizzare il passaggio, basta selezionare Messina come città, accedere alla sezione “Passaggi Starlink” e scaricare le mappe dettagliate con l’ora e la traiettoria esatta.

I migliori luoghi a Messina per osservare il trenino Starlink

Per ammirare il passaggio dei satelliti Starlink, è fondamentale trovare un luogo buio, lontano dalle luci artificiali della città. Ecco alcune località ideali nei dintorni di Messina. Le radure dei colli San Rizzo, o aree come il Parco Ecologico San Jachiddu, sono perfette per osservare il cielo notturno, grazie alla loro posizione elevata e alla distanza dalle luci urbane. Assicuratevi di trovare un punto con una visuale aperta verso nord-ovest.

La punta nord-orientale della Sicilia, vicino alla Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro, è un’ottima scelta per chi cerca un luogo costiero. L’area sotto il Pilone, lontana dai riflettori della città, offre una vista spettacolare del cielo, ideale per individuare il trenino Starlink. Portate una coperta per sedervi comodamente sulla spiaggia.

Un altro punto ideale dove osservarli sono i litorali della zona Sud, che offrono una discreta visibilità del cielo notturno, soprattutto se ci si allontana dai centri abitati. Scegliete un punto lontano dai lampioni e orientatevi verso nord-ovest per seguire il passaggio.

Per chi preferisce rimanere più vicino alla città, le aree rurali di Gesso possono essere una buona opzione. Tuttavia, è importante scegliere un punto lontano dalle luci stradali e con una visuale aperta verso il cielo.