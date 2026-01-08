Maltempo a Messina. Ordinanza urgente per liberare gli sbocchi a mare

Interventi immediati per evitare allagamenti. Sotto osservazione il sottopasso di via Santa Cecilia

MESSINA – Il maltempo che ha colpito Messina ieri ha lasciato il segno sul litorale cittadino. Le violente mareggiate hanno trasportato ingenti quantità di sabbia e detriti, arrivando a ostruire completamente i canali di scolo che permettono il deflusso delle acque piovane verso il mare. Per fronteggiare l’emergenza e prevenire il rischio di gravi allagamenti stradali, il sindaco Federico Basile ha firmato ieri un’ordinanza contingibile e urgente.

Il provvedimento mira a ripristinare la funzionalità della rete idrica piovana in alcuni punti nevralgici della città, con particolare attenzione alla zona centro sud. La situazione più critica è stata rilevata al sottopasso di via Santa Cecilia, dove l’accumulo di materiale sabbioso impedisce il regolare scarico idrico, trasformando potenzialmente la sede stradale in una trappola in caso di nuove piogge.

Pulizia straordinaria e sicurezza pubblica

L’ordinanza dispone che il Dipartimento servizi territoriali e urbanistici, attraverso il servizio di protezione civile, avvii immediatamente le operazioni di rimozione delle ostruzioni. I lavori sono stati affidati alla Ecomonitor Società Cooperativa, già partner dell’ente per gli interventi di emergenza, che si occuperà anche della pulizia dei tombini di captazione lungo tutto il tratto interessato.

Il sopralluogo fatto dai tecnici comunali ha confermato la necessità di un’azione rapida per tutelare la pubblica incolumità. Nel documento sindacale viene inoltre sottolineato che l’area coinvolta è stata recentemente dissequestrata per consentire il proseguimento dei lavori della via Don Blasco, rendendo ancora più urgente la manutenzione per evitare che i detriti portati dal mare compromettano i cantieri e la viabilità limitrofa.

L’atto è stato trasmesso a tutte le autorità competenti, tra cui la Prefettura, la Protezione Civile Regionale e la Capitaneria di Porto, per il coordinamento delle attività di monitoraggio della costa.