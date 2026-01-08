Il Messina invita i tifosi al campo, prevista la diretta streaming contro la Sancataldese

Aperta la prevendita per la partita di domenica alle ore 15, per l'occasione la società riproporrà anche la diretta streaming a pagamento. Omaggio per gli studenti

MESSINA – Domenica 11 gennaio il Messina torna in campo in casa nella prima partita ufficiale del 2026. Di fronte avrà la Sancataldese con calcio d’inizio alle ore 15. “Il Franco Scoglio deve tremare! Abbiamo bisogno di ogni singolo tifoso sugli spalti. La squadra ha bisogno di voi, la città ha bisogno di voi!” esclamano sui social della società.

Già aperta la prevendita con i biglietti disponibili online sul sito PostoRiservato.it, in Curva il costo comprensivo di prevendita è di 11,5€, ridotto over65 e donne 9,5, in tribuna A 17€ e tribuna B 14,5€. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino, il giorno della gara, o nei punti vendita in città e provincia. Chiuso il settore ospiti.

Come già per altre partite in passato il Messina offre biglietti omaggio agli studenti. Dà diritto ad assistere alla partita solo in tribuna B, per ricevere il biglietto omaggio bisogna completare il form e inviarlo entro la mezzanotte di venerdì 9 gennaio.

Torna la diretta streaming

Per chi non potrà essere allo stadio la società fa sapere che la gara sarà trasmessa in live streaming a partire dalle ore 15. La diretta sarà acquistabile tramite un ticket, a questo indirizzo, al momento il prezzo è segnalato di 1€.

Già qualche settimana fa, nell’occasione dell’ultima partita dell’anno al Franco Scoglio contro la Nuova Igea Virtus, la società aveva proposto questo servizio. Non era stata però buona la prima con diverse lamentele e la società a riparare offrendo la prossima sfida gratis. Questa volta la società promette diretta della gara, commento tecnico dedicato e immagini in qualità professionale.

Punti vendita fisici

A Messina: Bar Maracanà (Viale San Martino 403), Ricevitoria Bossa (Via Tommaso Cannizzaro 132), Il Botteghino (Viale della Libertà 391), Tabacchi Lauro (Via Salandra 50), Bar La Rosa Nera (SS 114 km 4,7), Tabacchi Manganaro (Giampilieri Marina).

O in provincia: Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta), Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona Pozzo di Gotto).

