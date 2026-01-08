Archivio di Stato, “una sede possibile tra 12 immobili a Messina”

Le proposte del comitato, che scrive alle istituzioni nazionali e locali e ai parlamentari. Ecco l'elenco dei locali

MESSINA – 12 immobili. E uno di questi potrebbero diventare una sede per l’Archivio di Stato e per il suo patrimonio culturale a Messina. Dopo la manifestazione del 3 gennaio, il comitato “Salviamo l’Archivio di Stato” scrive al sindaco Basile, al ministro della Cultura Giuli, alla Direzione generale archivi, al sovrintendente archivistico generale Capone, alla prefetta Di Stani e ai parlamentari della provincia di Messina. E propone un elenco di dodici locali, di proprietà pubblica o ecclesiastica, da considerare per la locazione o l’acquisizione definitiva. Il comitato “resta disponibile ad approfondire le iniziative e attende un riscontro formale ai sensi della legge 241/90”.

L’elenco degli immobili

Elenco degli immobili a Messina:

1. Immobile di circa 2130 mq acquistato recentemente dalla Città metropolitana in via Romagnosi/via Martinez, già adibito a sede di archivio Inps. “Dopo i necessari adeguamenti potrebbe essere dato in locazione al ministero per destinarlo all’Archivio di Stato e il canone incassato potrebbe coprire le rate del mutuo acceso dall’ente”;

2. Sede Inps di via Tommaso Capra. “Oggi utilizzato solo in una piccolissima parte, posto che i dipendenti sono stati tutti trasferiti in altra sede”;

3. Locali Caserma Geraci, Comando Brigata Meccanizzata Aosta Isolato di Via Trieste;

4 .Parte dell’Istituto S. Anna (interlocuzione anche con la Curia), Codice catastale F158/ Foglio 221 / Particella 3);

5 .Parte dell’Istituto Don Bosco, acquisito per la gestione da Messina Social City (interlocuzione con la Curia, Codice catastale F158/ Foglio 233 / Particella 54);

6. Caserme non più in uso o sottoutilizzate;

7. Parte dei locali del Seminario arcivescovile,

8. Locali ex Ospedale Margherita, destinato ad essere Cittadella della Cultura;

9. Ex Istituto scolastico G. Marconi a Santa Chiara dotato di parcheggi. Ipotesi sede definitiva da acquisire dalla Curia (Codice catastale F158 / Foglio 100 / Particella 393);

10. Eventuali Istituti religiosi o parte di essi non più utilizzati;

11. Locali ex Intendenza di Finanza, sottoutilizzati;

12. Istituto San Tommaso. Ex casa di riposo.

