Allenamento del Messina al Marullo di fronte ai tifosi

Primi allenamenti a Bisconte, la Gradinata Est ha chiesto al gruppo di sudare la maglia

MESSINA – Seduta di allenamento, una delle prime della nuova stagione 2026/2027 del Messina, che si è svolta in un clima da derby al Marullo di Bisconte. Il motivo è che mentre Giunta e compagni si allenavano agli ordini di mister Torrisi e dello staff in campo sugli spalti i gruppi organizzati di tifosi della Gradinata Est li sostenevano con cori e applausi.

Al termine dell’allenamento l’invito degli ultras a sudare la maglia e a promettere, nel punto più basso della storia del Messina, comunque il supporto della tifoseria per una risalita che sia il più veloce possibile. I calciatori racconti hanno ascoltato e poi ringraziato i tifosi ricambiando un lungo applauso. Un modo per caricarsi e affrontare già dalla preparazione e il successivo ritiro la stagione con lo spirito che serve: sudare la maglia e dare tutto per il Messina.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).

Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).

Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008).

Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990).