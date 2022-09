Allenamento tra la Basket School Messina e Il Minibasket Milazzo - Tempostretto

Il PalaMili ha ospitato la partitella tra le due formazioni, settimana prossima si replica a Milazzo

MESSINA – Dopo nove giorni di preparazione la Basket School Messina ha affrontato la prima amichevole stagionale ospitando al PalaMili la giovane formazione de Il Minibasket Milazzo, allenato da coach Iliano Santambrogio che disputerà il campionato di serie C Silver. Le due formazioni hanno disputato quattro tempi da dieci minuti con il tabellone che veniva azzerato al termine del parziale ed un quinto in cui il cronometro non è mai stato bloccato e che si è concluso sul 13 pari.

C’era curiosità per vedere all’opera la squadra affidata a coach Francesco Paladina, un gruppo totalmente rivoluzionato e ringiovanito, la cui età media è di 21,4 anni. Al di là del risultato dei quattro parziali (92-56), è stata una gara interessante per entrambi gli allenatori che hanno potuto vedere all’opera i ragazzi i quali, nonostante le alte temperature, hanno risposto con puntualità, lanciandosi su ogni pallone, senza risparmiarsi.

Bene la formazione di Paladina

Segnali incoraggianti per Paladina che ha dovuto fare a meno di Mancasola, fermato subito da un fastidio fisico. Così sono stati i dinamici Di Dio e Guadalupi a regalare assist ai compagni e dettare i ritmi. Gli scolari hanno messo in mostra buone individualità come il croato Zivkovic. Bene anche il lituano Gedspudas che si è speso anche in difesa ed ha regalato qualche giocata pregevole, Cordaro, generoso come sempre sui due lati del campo: insieme a Maddaloni ha lottato sotto canestro contro i lunghi avversari portando giù rimbalzi preziosi.

Il capitano Scimone come sempre si è messo al servizio della squadra con profitto; in campo anche il giovanissimo Freni, mentre Arena ha dovuto è rimasto fermo ai box. Il coach peloritano a fine gara è apparso soddisfatto soprattutto per la voglia che i ragazzi hanno messo in campo, dopo nemmeno dieci giorni di allenamenti non ci si poteva aspettare di più. C’è ancora tanto da lavorare e migliorare, ma la squadra sembra rispondere alle sollecitazioni del tecnico e questa, sicuramente, è la notizia più importante. Dopo la seduta di sabato, la squadra riprenderà gli allenamenti lunedì e martedì, alle 19:30, affronterà in amichevole la Svincolati Milazzo sul parquet mamertino.

Basket School Messina – Il Minibasket Milazzo 92-56

Parziali: 24-14, 22-17, 30-14, 16-11. 13-13.

Basket School Messina: Maddaloni 9, Freni, Gedspudas 11, Di Dio 8, Guadalupi 14, Scimone 13, Arena, Mancasola, Zivkovic 21, Cordaro 16. Allenatore: Francesco Paladina.

Il Minibasket Milazzo: Scredi 11, Vasilevskis 16, Dedolko 8, Diakite 1, Saraceni 8, Scardi 2, Maiorana 5, Sahin 3, Doria, Salmeri 2, Briguglio, Giambò 2. Allenatore: Iliano Santambrogio.

