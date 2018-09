Venetico, rinvenuta stenella sulla spiaggia. Sconosciute le cause della morte

Ritrovato un esemplare di stenella striata (stenella coeruleoalba) presso la spiaggia di Venetico, nelle vicinanze del confine con il comune di Fondachello. La stenella, un maschio adulto di 1.65m, non presentava segni evidenti che potessero ricondurre alle cause della morte.

Sul posto è intervenuto il noto biologo marino di Milazzo Carmelo Isgrò, che ha allertato la guardia costiera. Si attende adesso l’intervento delle autorità competenti per la rimozione del corpo e i necessari esami per accertare le cause della morte.