 Allerta gialla nel Messinese fino alle 24 del 17 febbraio

Allerta gialla nel Messinese fino alle 24 del 17 febbraio

Redazione

Allerta gialla nel Messinese fino alle 24 del 17 febbraio

lunedì 16 Febbraio 2026 - 21:53

Burrasca atlantica e precipitazioni nella giornata di martedì grasso in Sicilia e Sardegna, con venti molto forti

SICILIA – Nuovo bollettino della Protezione civile regionale. Allerta gialla fino alle 24 del 17 febbraio, prevedendo venti di burrasca e precipitazioni nel Messinese, con attenzione alla costa tirrenica, e nella costa ionica del Catanese. Mari da agitati a molto agitati dovrebbero investire lo Stretto, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio.

Come Tempostretto ha anticipato, a firma dell’esperto meteo Daniele Ingemi, si prevede “una nuova burrasca atlantica che riguarderà sia Sardegna, sia Sicilia. Sarà meno intensa della tempesta di giorno 13 ma si prevedono raffiche fino a 70-80 km/h. Sarà una burrasca, diciamo normale. Ma localmente, dove la topografia del territorio amplifica la ventilazione da W-NW, le raffiche potrebbero essere più forti. Il picco in Sicilia avverrà di mattina. Quindi bisogna stare molto attenti”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Meteo Messina. Nuova burrasca atlantica in arrivo domani
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED