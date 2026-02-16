Allerta gialla nel Messinese fino alle 24 del 17 febbraio

Burrasca atlantica e precipitazioni nella giornata di martedì grasso in Sicilia e Sardegna, con venti molto forti

SICILIA – Nuovo bollettino della Protezione civile regionale. Allerta gialla fino alle 24 del 17 febbraio, prevedendo venti di burrasca e precipitazioni nel Messinese, con attenzione alla costa tirrenica, e nella costa ionica del Catanese. Mari da agitati a molto agitati dovrebbero investire lo Stretto, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio.

Come Tempostretto ha anticipato, a firma dell’esperto meteo Daniele Ingemi, si prevede “una nuova burrasca atlantica che riguarderà sia Sardegna, sia Sicilia. Sarà meno intensa della tempesta di giorno 13 ma si prevedono raffiche fino a 70-80 km/h. Sarà una burrasca, diciamo normale. Ma localmente, dove la topografia del territorio amplifica la ventilazione da W-NW, le raffiche potrebbero essere più forti. Il picco in Sicilia avverrà di mattina. Quindi bisogna stare molto attenti”.

