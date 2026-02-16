Meteo Messina. Nuova burrasca atlantica in arrivo domani

Dalla Francia è in arrivo un nuovo ciclone. Attenzione per la giornata di martedì grasso in Sicilia

METEO – Arrivano conferme sulla burrasca di Carnevale che investirà sia Sardegna che Sicilia. Come abbiamo anticipato, sarà meno intensa della tempesta di giorno 13, ma domani picchierà duro, con raffiche fino a 70-80 km/h. Sarà una burrasca, diciamo normale. Ma localmente, dove la topografia del territorio amplifica la ventilazione da W-NW, le raffiche potrebbero essere più forti. Il picco in Sicilia è atteso martedì mattina. Quindi bisogna stare molto attenti.

Dalla mappa si nota come l’avvezione di vorticità in ingresso dall’Atlantico (lo spostamento di aria ad alta vorticità) scaverà un bel ciclone secondario sul basso Adriatico, sui 992 hPa. Per fortuna sarà anche più veloce. Già martedì pomeriggio la depressione si sposterà verso la Grecia, e poi sull’Egeo.

In generale, da oggi si apre una fase d’instabilità a cui farà seguito questa burrasca atlantica, con forti venti di Ponente e Maestrale. Venti che già dalla serata di oggi spazzeranno le coste tirreniche e la città. Si attendono valori fino a 70-80 km/h che nelle prime ore di martedì 17 sferzeranno tutto il territorio. L’atmosfera rimarrà instabile fino a mercoledì 18, con piogge e locali rovesci. Dopo il mercoledì delle ceneri si dovrebbe aprire un periodo più tranquillo, senza importanti perturbazioni atlantiche.

