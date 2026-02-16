Scurria e Antonella Russo i probabili sfidanti di Basile a Messina

Centrodestra e centrosinistra presto ufficializzeranno i loro candidati a sindaco. L'ex sub commissario e la consigliera del Pd in pole position

MESSINA – Ormai manca l’ufficializzazione. Ma tutto sembra andare in questa direzione. L’avvocato Marcello Scurria, ex sub commissario al Risanamento e leader del movimento civico “Partecipazione”, dovrebbe sfidare Federico Basile. Il centrodestra sarebbe orientato a scegliere l’avvocato, sostenuto in primis dalla sottosegretaria Matilde Siracusano, per la candidatura a sindaco di Messina. Su questo fronte, potrebbero trovarsi pure i movimenti civici guidati dall’ingegnere Gaetano Sciacca: comitato “Messina 3 S” e “RinascitaMessina”.

Nel centrosinistra, invece, azioni in rialzo per un’altra avvocata: Antonella Russo, veterana come consigliera comunale del Partito democratico e componente della segreteria regionale del Pd in Sicilia, con delega alla Salute e alla Sanità. La stessa Russo, alle precedenti amministrative, faceva parte della squadra di assessori con candidato sindaco Franco De Domenico.

L’incognita La Vardera con La Cava

Rimane l’incognita rappresentata da Ismaele La Vardera. Il leader di Controcorrente, per valutare il proprio potenziale, punterà sull’avvocato Vincenzo La Cava, ex presidente di Arismé ed ex area Sud chiama Nord, in corsa per la guida di Palazzo Zanca? O cercherà l’accordo con il centrosinistra?

Nel frattempo, sono destinate a fare discutere le dimissioni di presidenti e Cda delle partecipate a Messina. Amam, Messina Social City, Atm, Arismè, Messina Servizi Bene Comune e Patrimonio Spa rimangono, dunque, senza Consigli di amministrazione. E presidenti e componenti dimissionari potranno adesso spendersi in prima persona in campagna elettorale per Basile, nell’ambito delle dieci liste di Sud chiama Nord.

Una volta che saranno messe nero su bianco le candidature a sindaco, di sicuro, non mancheranno le scintille.

