AllInPadel, al Circolo del Tirreno presentato il progetto e consegnate le carrozzine

Decatlhon Italia e la sua Fondazione promotori del progetto

SAPONARA – Rendere lo sport accessibile a chiunque, senza barriere. È questa la missione strategica che guida l’azione di Decathlon Italia e della sua Fondazione, oggi protagonista di un nuovo importante capitolo di inclusione sociale sul territorio siciliano. Prende ufficialmente il via il progetto “Allin Padel: Game of Inclusion”, un’iniziativa promossa da Federico Pagano, Key Account Manager Wholesale per la Provincia di Messina, in stretta sinergia con la Sede Regionale Sicilia di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Il progetto è stato presentato ufficialmente sabato 20 giugno 2026 alle ore 10.00 presso il Circolo del Tirreno di Saponara (Messina), in Via Roma 3. Nel corso dell’evento vengono consegnate le otto carrozzine sportive che consentiranno l’avvio delle attività e saranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi e le prospettive dell’iniziativa.

AllInPadel, gli obiettivi del progetto

Il progetto si sviluppa su basi solide, misurabili e strutturate per garantire continuità nel tempo:

L’investimento e le attrezzature: la Fondazione Decathlon finanzia il 40% del budget globale dell’iniziativa con l’acquisto di 8 carrozzine sportive top di gamma, indispensabili per consentire la pratica in totale sicurezza. Le attrezzature rientrano nel più ampio impegno di Decathlon per ampliare l’accesso allo sport attraverso soluzioni sportive adattate pensate per rispondere a esigenze diverse.

Accessibilità totale e gratuita: le sessioni di allenamento saranno completamente gratuite per l’utenza finale. Le uniche spese a carico delle persone partecipanti riguarderanno l’abbigliamento personale e il tesseramento assicurativo.

Continuità e professionalità: Sono previsti 2 allenamenti settimanali della durata di 60 minuti ciascuno, ospitati presso i campi (all’aperto e al coperto) della SSD Circolo del Tirreno a Saponara (ME). Le lezioni saranno guidate da istruttori qualificati e tecnici federali con una formazione specifica nell’ambito della disabilità.

I beneficiari: nel triennio 2026-2029 il progetto mira a coinvolgere attivamente almeno 50 persone con ogni genere di disabilità

Una rete locale di valore: Il successo dell’operazione poggia su un modello replicabile di collaborazione B2B. Accanto ad AISM e Decathlon, la SSD Circolo del Tirreno mette a disposizione le strutture ; la Mediterranea Eventi ASD garantisce la presenza dei tecnici ; la Soc. TripTop Srls si occuperà della comunicazione e della promozione.