Liceo Seguenza, Gioveni chiede chiarimenti su ritardi e tempistiche: “Sia tutelato il diritto allo studio”

Il consigliere di FdI invita il sindaco Basile a fare chiarezza: "Troppi disagi per studenti, famiglie, docenti e personale scolastico"

MESSINA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia e consigliere metropolitano Libero Gioveni ha richiamato l’attenzione sugli interventi per la messa in sicurezza del liceo Seguenza. In una nota ha chiesto trasparenza e date certo sulla conclusione dei lavori, poiché “non è più possibile lasciare studenti, famiglie, docenti e personale scolastico in una condizione di incertezza che si protrae ormai da troppo tempo”.

Gioveni chiede trasparenza su ritardi e tempistiche

Ha spiegato: “I ritardi nei lavori al liceo Seguenza stanno continuando a pesare sulla normale organizzazione delle attività didattiche, con classi trasferite e una comunità scolastica costretta a convivere con disagi che avrebbero dovuto trovare una soluzione in tempi più rapidi. Comprendo l’importanza di interventi strutturali finalizzati a garantire edifici scolastici più sicuri e funzionali, ma proprio per questo è indispensabile che alla rilevanza dell’investimento corrispondano una programmazione rigorosa e tempi di esecuzione certi. Non possiamo limitarci a parlare di risorse stanziate e cantieri avviati senza considerare le ricadute concrete sulla quotidianità di chi la scuola la vive ogni giorno”.

“Il diritto allo studio deve essere tutelato”

Gioveni ha ripercorso l’intero iter, ricordando che l’opera è finanziata con fondi Pnrr per 4 milioni di euro. Oltre alla messa in sicurezza si parla di miglioramento sismico e adeguamento degli impianti. Sulle lungaggini dei lavori pesano mesi di ricorse e vicende “legate all’aggiudicazione dell’appalto”. Ma il consigliere ha anche ribadito che “il diritto allo studio deve essere tutelato anche attraverso condizioni organizzative adeguate. I trasferimenti delle classi, la necessità di rimodulare gli spazi e gli inevitabili disagi per studenti, famiglie e personale non possono trasformarsi in una situazione ordinaria e senza una prospettiva temporale definita”.

La richiesta al sindaco Federico Basile è “di riferire con chiarezza sullo stato effettivo di avanzamento dei lavori, sulle criticità ancora da superare e, soprattutto, sui tempi aggiornati per il completamento degli interventi e il pieno ritorno alla normalità scolastica. Al contempo, sollecito ogni iniziativa utile ad accelerare al massimo le attività di cantiere, nel rispetto delle norme e degli standard di sicurezza. L’obiettivo deve essere uno solo: restituire quanto prima all’intera comunità del liceo Seguenza spazi adeguati, sicuri e pienamente fruibili. Gli studenti e le loro famiglie hanno diritto a risposte concrete, a un cronoprogramma verificabile e alla certezza che i disagi affrontati non si protraggano oltre il necessario”.