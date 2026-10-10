 48 interventi per gli allagamenti nel Messinese, salvata coppia bloccata in auto

48 interventi per gli allagamenti nel Messinese, salvata coppia bloccata in auto

Redazione

48 interventi per gli allagamenti nel Messinese, salvata coppia bloccata in auto

sabato 10 Ottobre 2026 - 19:34

L'azione dei vigili del fuoco a Lipari e in generale in provincia di Messina per il maltempo

LIPARI – Effetto maltempo a Lipari e soccorso tecnico urgente in generale nella provincia di Messina. Tra i vari interventi svolti, per lo più allagamenti e frane, le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero di un’auto trascinata dalle acque piovane e rimasta incastrata alla foce di un torrente, oltre a prestare soccorso a una coppia di coniugi rimasta bloccata in auto per l’accumulo d’acqua su strada”.

Aggiornamento dai vigili del fuoco di Messina: “Durante le ore notturne, il personale operativo è stato impegnato in diversi contesti emergenziali, sia sul territorio comunale di Messina sia nell’isola di Lipari e lungo la fascia tirrenica. Nel Comune di Messina: rimozione ed evacuazione di alberi caduti o pericolanti sulla sede stradale. Interventi per danni d’acqua. Messa in sicurezza e rimozione massi finiti sulla sede stradale. Intervento per incendio autovettura. A Lipari messa in sicurezza di cavi elettrici Enel pericolanti. Rimozione di un albero caduto. Messa in sicurezza di un cancello pericolante. Operazioni di recupero autovetture e veicoli in difficoltà nella frazione di Acquacalda”.

E ancora: “A Capo d’Orlando intervento per caduta e messa in sicurezza massi. Nel corso della giornata l’attività di soccorso è proseguita a ritmo sostenuto su tutta la provincia di Messina per un totale di 48 interventi di soccorso tecnico urgente completati nell’arco della fascia oraria. Le squadre operanti hanno coperto in modo capillare l’intera Provincia. Per quanto riguarda il Comune di Messina, la zona maggiormente colpita e interessata dalle richieste di soccorso risulta essere la frazione di Ganzirri. Seguiranno aggiornamenti”.

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