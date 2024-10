“Allo svincolo di Giostra il caos dei birilli” VIDEO

Il consigliere La Fauci solleva il problema del rischio incidenti e sollecita l'amministrazione comunale

MESSINA – “La situazione allo svincolo di Giostra merita un’attenzione immediata. Se prima la viabilità era condizionata dalla presenza di jersey che creavano una circolazione confusa, oggi ci troviamo di fronte a una situazione potenzialmente ancora più rischiosa. L’attuale sistema di delimitazione delle corsie, affidato a semplici birilli – come si può vedere in un video inviatomi da un cittadino preoccupato -, risulta incomprensibile per gli automobilisti e aumenta la possibilità di rischio incidente”. A sollevare il caso Giandomenico La Fauci, di Ora Sicilia, vicepresidente del Consiglio comunale di Messina.

Continua La Fauci: “La disposizione dei birilli non fornisce indicazioni chiare sulle direzioni da seguire, creando incertezza e potenziali situazioni di pericolo. Il tutto è aggravato da una scarsa illuminazione che, nelle ore serali, rende ancora più difficoltosa la comprensione del percorso da seguire. Dopo la rimozione dei jersey, ci si aspettava una soluzione definitiva e sicura. Invece, questa sistemazione temporanea con birilli sembra più un ripiego che una vera soluzione. È necessario che l’amministrazione intervenga rapidamente per definire una segnaletica chiara e permanente, garantendo anche un’adeguata illuminazione dell’area”.

“La sicurezza stradale non può essere affidata a soluzioni poco chiare”

E ancora: “La sicurezza stradale non può essere affidata a soluzioni provvisorie e poco chiare. Lo svincolo di Giostra è un punto nevralgico per la viabilità cittadina e merita una sistemazione all’altezza della sua importanza. Chiedo all’amministrazione di intervenire tempestivamente per garantire una circolazione sicura e ordinata in questa zona cruciale della città”.

Articoli correlati