Alluvioni del 2 febbraio, 23 mln di danni alla rete stradale provinciale

La Città metropolitana di Messina, dopo gli interventi d'urgenza, ha inviato a Palermo una ricognizione dei problemi nelle zone tra Milazzo e Taormina

23.500.00 milioni di danni alla rete stradale provinciale causati dalle alluvioni e il maltempo del 2 febbraio. Dopo aver effettuato i primi interventi urgenti di messa in sicurezza e di ripristino della transitabilità, Palazzo dei Leoni ha trasmesso al direttore generale del dipartimento regionale della Protezione civile una “dettagliata ricognizione delle criticità attualmente presenti nell’area del territorio peloritano, che si estende tra Milazzo e Taormina. La relazione contiene un quadro chiaro e aggiornato della situazione infrastrutturale viaria, che evidenzia le priorità d’intervento finalizzate a garantirne la sicurezza e l’accessibilità. L’ex Provincia resta in attesa dell’esito della richiesta di dichiarazione dello stato d’emergenza, già avanzata dalla Regione siciliana al governo nazionale, che consentirà di ottenere i fondi necessari alla realizzazione degli interventi individuati dagli uffici tecnici dell’ente”, si legge in una nota.

Il nuovo quadro si aggiunge a quello della precedente ricognizione, relativa all’alluvione del 16 e 17 gennaio 2025, che aveva configurato una stima dei danni di circa 6.758.600 di euro. “Abbiamo avviato le procedure – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – finalizzate all’ottenimento dei fondi necessari alla risoluzione delle numerose criticità lungo le strade provinciali, causate dai gravi eventi meteorologici di inizio febbraio scorso. Palazzo dei Leoni, con il massimo impegno, sta operando in tutta l’area dei peloritani per affrontare le emergenze e garantire la transitabilità nonostante le attuali carenze di organico”.