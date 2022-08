Alma Patti ingaggia la lettone Karlīne Pilābere - Tempostretto

L'ala forte classe '90, giocatrice della Nazionale della Lettonia, ha giocato in Serie A1 spagnola. I figlio proseguiranno gli studi a Patti

PATTI – Colpo di mercato dal “sapore europeo” per l’Alma Basket. La lunga lettone Karlīne Nīmane Pilābere è ufficialmente una nuova giocatrice del roster 2021-2022. Ala forte, classe 1990, alta 186 cm, giocatrice della Nazionale della Lettonia, Pilābere ha iniziato la scorsa stagione nella Liga Endesa (Serie A1 spagnola) con il Cadi La Seu per approdare poi a San Martino di Lupari in Serie A1.

Con le iberiche ha disputato cinque gare e ne ha vinte altrettante. Nella massima serie italiana ha invece giocato 26 gare con 70 punti realizzati, 14 assist e 82 rimbalzi totali. Nella stagione 2020-2021 Pilābere ha invece disputato l’Eurolega con TTT Riga – nel gruppo I con Schio, Girona ed Ekaterinburg – realizzando 3,5 punti e raccogliendo 4 rimbalzi in 21 minuti di media giocati.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia Patti – spiega la nuova lunga Alma Basket -. Ho grandi aspettative per noi, per la stagione e credo che saremo un gruppo importante lavorando insieme. Non vedo l’ora di conoscere la città, la comunità e i tifosi di Patti! È emozionante per me giocare in Sicilia, che è molto diversa dal Nord Europa da cui vengo, ma vedo questa come un’opportunità ed è un grande onore far parte di questa squadra”.

Karline Pilabere, sposata e già due volte mamma, arriverà in Sicilia con la famiglia al completo. Il percorso scolastico dei figli proseguirà proprio a Patti.

Colpo importante per Alma Patti

Si tratta indubbiamente di un nuovo innesto di spessore nel team allestito dalla dirigenza pattese con a capo il presidente Attilio Scarcella, già in grado di vantare una piccola tradizione sotto canestro dopo le firme nelle stagioni passate di Victoria Llorente e Oumou Tourè.

“Sono orgoglioso di aver preso una giocatrice come Pilābere. Dará un grande valore all’Alma Basket Patti e oggi possiamo dire di avere a Patti una nazionale lettone – ha evidenziato il presidente pattese -. Credo si possa definire anche un piccolo lusso per la Serie A2. Con Karline sicuramente faremo e daremo grande prova di basket e del gioco più bello che il campionato possa esprimere e tutto questo avverrà nella nostra piccola ma grande città”.