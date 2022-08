Le discariche abusive proliferano in periferia. Serve maggior controllo

Questo mercoledì 31 agosto un lettore ha segnalato una discarica abusiva in via Torrente Trapani alto. Ora un’analoga situazione emerge in via S. Cosimo. Lasciate le zone più centrali, gli incivili si sono spostati in periferia. Anche in queste zone sarebbe opportuno installare video-trappole.