Altra rimonta pazzesca della Basket School Messina, espugnata Termoli per 82-83

Giornata da incorniciare per le tre messinesi nel girone F di B Interregionale. Agli scolari si aggiungono i successi di Barcellona a Sora e Milazzo in casa

Nella sesta giornata di campionato, in Serie B Interregionale, arriva la vittoria per la Basket School Messina in rimonta contro Termoli e segue la vittoria ottenuta al PalaTracuzzi pochi giorni fa contro Angri. Sembrava tutto perduto però quando, a 4’17” dalla sirena, Rupil infila la tripla del 79-68, completando il break di 11-0 dei padroni di casa. Ma questa La Via Lattea Messina Basket School ha carattere da vendere e, nonostante l’infortunio di Samardzic, trova le energie per una rimonta straordinaria, firmando un controparziale di 3-15 e conquistando il successo con la zampata decisiva di Keita, bravo a catturare il rimbalzo offensivo e a realizzare il canestro della vittoria.

Finisce 82-83 per i giallorossi, che centrano così la quarta vittoria stagionale, la terza maturata sul filo di lana. Un’altra dimostrazione del carattere trasmesso da coach Pippo Sidoti a un gruppo che non smette di lottare, neppure quando la partita sembra ormai compromessa. Buone le percentuali dall’arco (12/31), con Labovic e Dancetovic entrambi a segno con un 4/8. Proprio Labovic, al nuovo debutto in maglia giallorossa, è il miglior realizzatore messinese con 18 punti, seguito da Beltadze (15), Dancetovic (14) e Marinelli (11).

In questa sesta giornata fanno festa anche le due tirreniche. La Svincolati Milazzo supera 78-64 Marigliano in casa, Barcellona doppia quasi Sora in trasferta trionfando per 88 a 49. I longanesi salgono al comando della classifica a dieci punti insieme a Sarno, nel gruppo delle seconda in classifica a otto punti sia Messina che Milazzo.

Termoli – Basket School Messina 82-83

La gara si apre con i liberi di Radchenko e il canestro di Beltadze, ma Termoli prova subito a scappare con la tripla di Rupil per il 9-3 dopo 2’48”. Marinelli risponde con quattro punti consecutivi e Messina trova la parità a quota 11 grazie alla bomba di Samardzic. Dancetovic firma il primo sorpasso con cinque punti in fila (12-16). I giallorossi toccano anche il +7 trascinati da Marinelli e dal solito Dancetovic (14-21), ma i molisani ricuciono lo strappo fino al 18-21 della prima sirena con Stivaletta.

Nel secondo quarto Labovic inaugura il proprio tabellino dalla lunetta, mentre Rupil tiene in scia i suoi. Beltadze è protagonista con quattro punti consecutivi e Messina conserva il vantaggio, trovando risposte anche da Gojkovic e Maiorana (26-31 a 6’21” dalla sirena). Dopo una bomba di Melvin, nel momento di maggiore equilibrio sale in cattedra Labovic, che realizza cinque punti consecutivi e firma il 36-41. Termoli non molla e torna a contatto con Stivaletta, Hajrovic e Radchenko (40-43 a 1’55”), ma le triple di Labovic e Samardzic, quest’ultima sulla sirena, consentono a La Via Lattea Messina di andare al riposo sul 42-49.

Al rientro dagli spogliatoi è Marinelli a spingere gli scolari fino al +11 con quattro punti consecutivi (42-53), ma la reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare. Diarra e Tajrovic riducono il distacco con sei punti, mentre Gojkovic interrompe il parziale avversario con un rimbalzo offensivo trasformato in canestro. La Via Lattea Messina prova a gestire il margine, ma Termoli cresce e, trascinata da Rupil e Sow, ribalta l’inerzia. Proprio Sow, dopo una penetrazione di forza di Beltadze, firma il sorpasso sul 60-59, completando un parziale di 21-6 che porta i molisani anche sul +4 (63-59). La tripla di Marinelli limita i danni e il terzo periodo si chiude sul 63-62.

L’ultimo quarto si apre con il botta e risposta dall’arco tra Diarra e Labovic e con il pari dalla lunetta di Beltadze (68-68). Due triple di Sow spingono nuovamente Termoli sul 74-68. Nel momento più delicato arriva anche l’infortunio alla caviglia di Samardzic, scavigliato dopo un tentativo dalla distanza (fallo apparso netto). Tra episodi arbitrali contestati, il canestro di Radchenko e la tripla folle di Rupil, i padroni di casa sembrano poter chiudere i conti sul 79-68. È qui, però, che emerge il carattere dei giallorossi. Dancetovic apre la rimonta dall’arco, Keita e Labovic completano il riavvicinamento e Messina torna sul -3 con un parziale di 0-8 (79-76). Serie di fischi favorevoli a Termoli che però non ne approfitta e fa solo 1/4 dalla lunetta, Dancetovic firma la tripla dell’80-79 quando mancano 90” alla fine. Messina difende forte, Maiorana attacca con decisione e completa il sorpasso con una splendida penetrazione. Altra ottima difesa, ma a 44” dalla fine il ferro sputa il tiro di Labovic, con la lotta a rimbalzo che premia Termoli. Dopo il timeout, i locali tornano avanti con Hajrovic (82-81 a 27”). L’ultimo possesso messinese è quello decisivo: il tiro di Beltadze si spegne sul ferro, Keita lotta sotto canestro, conquista il rimbalzo offensivo e segna il canestro dell’82-83. Un finale che completa il controbreak di 3-15 e regala ai giallorossi una vittoria straordinaria.

Risultati 6ª giornata B Interregionale

Benevento – Rende 75-44

Matese – Gela 85-70

Sarno – Ragusa 76-64

Sora – Barcellona 49-88

Milazzo – Marigliano 78-64

Angri – Catanzaro 75-63

Termoli – Messina 82-83

Classifica girone F

Barcellona, Sarno 10

Basket School Messina, Benevento, Milazzo, Gela, Academy Catanzaro 8

Angri 6

Matese, Termoli, Sora, 4

Ragusa, Marigliano 2

Rende 0