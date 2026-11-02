La Team Volley Messina bagna l’esordio in casa con i tre punti

Superata Altavilla Milicia per tre set a zero al PalaRescifina, i biancorossi a punteggio pieno in Serie C. Coach Laganà: “La squadra ha risposto e giocato bene”

MESSINA – Successo per la Team Ambiente & Sicurezza Messina. La formazione di Serie C maschile della Team Volley Messina nella seconda giornata di campionato, all’esordio tra le mura amiche, stende con un 3 a 0 la formazione dell’Altavilla Milicia. Tre punti che mantengono i ragazzi dei coach Laganà-Donato-Chité-Romano a punteggio pieno dopo due giornate.

I locali si schierano nel sestetto di partenza con Grimaldi al palleggio e Barbera opposto, in banda Caravello e Zuccaro, centrali Rizzo e Warnakulasuriya con capitan Germanà libero. A partita in corso spazio a Giliberto, Spavara e De Francesco. Altra buona prestazione di Barbera in attacco e decisivo nei momenti delicati dei finali di set l’esperto Caravello.

Queste le parole di coach Paola Laganà al termine della partita: “Ci voleva questa vittoria in casa, anche oggi come a Mazara abbiamo disputato una buona partita. I ragazzi erano concentrati e la vittoria ci fa bene, la squadra ha voglia di lavorare e mettersi in gioco. Hanno girato bene tutti quanti, ci alleniamo in questo palazzetto e la squadra ha risposto bene e ha giocato veramente bene”.

Così invece Giuseppe Caravello, schiacciatore dei biancorossi: “È stato un buon inizio, ancora ci stiamo amalgamando e dobbiamo trovare il nostro livello. In due partite fare sei punti non era scontato, io cerco di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra ma è importante mantenere sempre lo stesso sistema di gioco. A Messina mi sono formato come atleta, ritrovo tanti amici e persone fondamentali per me per rendere al meglio”.

Team Ambiente & Sicurezza Messina – Altavilla Milicia 25-18 25-22 25-22

Nel primo set prova subito la fuga la Team Ambiente & Sicurezza Messina allungando 6-1, gli avversari reagiscono portandosi momentaneamente sull’8-6. Allungo locale 11-6 e gli ospiti chiedono time out, al rientro muro di Barbera per il massimo vantaggio 12-6, poco dopo migliora Caravello che fa 18-10. Il finale di set in controllo per i peloritani che hanno a disposizione nove set point e chiudono 25-18 con la parallela di Zuccaro.

Stesso sestetto per i locali nel secondo parziale. Subito break per Messina che allunga 3-0. Dal 7-2 reazione degli ospiti che operano alcuni cambi nel loro sestetto. La reazione di Altavilla li porta al meno due, 12-10, Caravello dà un po’ di respiro alla squadra con un mani out prima e un muro a seguire. La panchina ospite chiede immediatamente time out sotto 14-10. I palermitani rientrano e conquistano tre punti consecutivi, Warnakulasuriya e Zuccaro rimettono distanza (17-13). Sul 21-16 Messina opera il cambio sulla diagonale, in campo Giliberto e Spavara. Dopo un parziale sfavorevole, sul punteggio di 22-19 arriva il primo time out nella partita della Team Ambiente & Sicurezza Messina. Subentra De Francesco in questo finale di set per il cambio palla che arriva, poi Caravello mette giù il pallone del 24-21 e Altavilla spende il time out. Poco dopo ancora Caravello chiude l’attacco del 25-22.

In avvio di terzo set torna in campo il sestetto di inizio partita. Gli ospiti escono meglio dai blocchi (0-3). Parte un lungo inseguimento dei biancorossi, chiudono definitivamente il buco Barbera e Zuccaro per il 10-10. Poco dopo Barbera firma il sorpasso della Team Ambiente & Sicurezza Messina sul 12-11, la partita procede punto a punto fino a quando i padroni di casa non trovano l’allungo decisivo sul 18-15 e gli ospiti chiedono tempo. Al rientro mantiene un margine di vantaggio Messina, ma si riporta sotto di uno Altavilla sul 22-21, stavolta è la panchina di casa a chiedere tempo. Al rientro Caravello tiene Messina avanti e arrivano i match point sul 24-21, il primo viene annullato, sul secondo mani out di Caravello che chiude la partita per 25-22.

Risultati 2ª giornata Serie C

Team Ambiente & Sicurezza Messina – Altavilla Milicia 3-0

Monreale – Mazara del Vallo 3-0

Milazzo – Spadafora 3-0

Partanna – Terrasini 0-3

Erice Entello – Palermo 1-3

Barcellona – Ribera 3-1

Classifica girone A

Team Ambiente & Sicurezza Messina 6

Palermo 6

Milazzo 5

Terrasini 4

Spadafora 3

Ribera 3

Barcellona 3

Altavilla Milicia 3

Monreale 3

Erice Entello 0

Partanna 0

Mazara del Vallo 0