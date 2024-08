“Altro che ponte, per gli imbarchi serve solo più organizzazione”

Nella polemica interviene il Comitato No ponte Capo Peloro

MESSINA – Il ponte e le file agli imbarchi: il tema è caldo, con tanto di polemica politica. E ora interviene il Comitato No ponte Capo Peloro, per il quale basterebbe una migliore organizzazione per ridurre i disagi: “File di auto alla Caronte, il deserto a BluFerries; ore di attesa alla Caronte, zero a BluFerries. Intasamento sul Viale della Libertà; zero in via Vittorio Emanuele. Cartellonistica promozionale per la Caronte (“corse continuative”); cartellonistica ambigua per Bluferries. Ma veramente chi di competenza non si accorge di tale assurda situazione?”.

Continua il Comitato: “Ma veramente chi predispone piani, provvedimenti, ordinanze, non si rende conto che basterebbe una cartellonistica più chiara e redistribuire i mezzi tra gli imbarchi pubblici e privati per ridurre, se non annullare, i disagi dei vacanzieri sullo Stretto? E vai con la propaganda pro ponte sulla pelle dei messinesi, dei villesi e dei vacanzieri. È il business del ponte, bellezza”.

