Alzheimer, l’AriAd onlus torna con tre iniziative tra caffè, musica e natura

Il calendario degli appuntamenti organizzati dall'associazione per sensibilizzare la cittadinanza sulla malattia

MESSINA – L’AriaAd-Onlus, l’associazione per il supporto e la ricerca sull’Alzheimer, torna con tre iniziative nell’ambito del progetto “Maratona Alzheimer in 100 piazze”, che si terrà in tutta Italia tra il 9 e il 30 settembre. E anche a Messina i volontari dell’associazione si sono messi in modo, collaborando con il Centro territoriale di psicogeriatria del Dsm, Dipartimento salute mentale, dell’Asp di Messina.

Gli appuntamenti

Il primo evento sarà il 18 settembre al centro diurno Camelot, alla cittadella Mandalari, con l’Open day del Caffè Alzheimer Diffuso. Poi, il 21 settembre, toccherà alla terza edizione di “Musical…mente insieme”, una matinée di musica organizzata in collaborazione con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina alla Sala Laudamo. Il 30 settembre, infine, via alla quarta edizione di “Natural…mente insieme”, giornata di riabilitazione in ambiente naturale alla Fattoria Urbana Villarè. In occasione dei primi due appuntamenti, inoltre, a sarà attivato un gazebo animato da AriAD Messina, con informazioni e consigli per tutti i cittadini. Alle persone che si presenteranno al gazebo saranno proposti, dietro piccola

donazione, due pacchi di pasta “Alce Nero”, la t-shirt della manifestazione, un gadget Colisèe ed un

manuale sulla prevenzione, il cui ricavato andrà in parte a sostenere le attività dell’ARiAD ed in

parte alla Fondazione Maratona Alzheimer per finanziare progetti di ricerca scientifica.

L’ARiAd-Onlus è l’unica associazione di volontariato su Messina che da circa quindici anni si interessa dei malati d’Alzheimer e di demenza. Agisce sul territorio con finalità di solidarietà sociale rivolte alle persone affette da questa particolare malattia ed ai loro familiari. La Malattia di Alzheimer è la più frequente fra i disturbi neurocognitivi; si tratta di una malattia neurodegenerativa progressiva, che si manifesta prevalentemente con disturbi della memoria, dell’orientamento e del comportamento. Alla patologia è legata una limitazione ingravescente delle autonomie, dall’impatto personale e sociale devastante. Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate è possibile contattare l’ARiAD all’indirizzo e-mail ariadmessina@tiscali.it .