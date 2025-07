Amam: “Stop alla distribuzione idrica in sette zone di Messina”

Un incidente in una galleria alla base dell'interruzione. Niente acqua provvisoriamente in alcune vie e quartieri. Tecnici al lavoro per la riparazione

MESSINA – Aggiornamento Amam alle 9.30 di stamattina. “Si informa la cittadinanza che, a causa dello sfilamento di un manicotto nella galleria a valle del serbatoio Gonzaga, si è verificata un’interruzione momentanea della distribuzione idrica in alcune zone. Le aree indicate risultano attualmente prive di erogazione idrica. I tecnici sono già al lavoro per effettuare la riparazione e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e assicuriamo massimo impegno per risolvere tempestivamente il problema”.

Le zone senz’acqua per lo stop momentaneo

Ecco le sette zone di Messina coinvolte.

Viale Regina Elena

Viale Boccetta

Viale Principe Umberto

Via Pietro Castelli

Via Regina Margherita

Via Palermo (zona bassa)

Annunziata (zona bassa).

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584.