Amando ospita Pomezia, derby tra Stefanese e Saracena in B2 - Tempostretto

Sabato occhi puntati a Santa Teresa, per l'esordio casalingo dell'Amando, e alla palestra comunale di Brolo

Il battesimo del PalaBucalo stagione 2022-23 avverrà sabato 15 ottobre alle ore 16 quando le padrone di casa dell’Amando Volley di Santa Teresa di Riva affronteranno in un match valido per seconda giornata di andata del campionato nazionale di volley serie B1, girone E, lo United Volley Pomezia. Le santateresine sono partite col piede giusto andando a vincere sabato scorso col risultato pieno a Castellana Grotte e si aspettano una palestra gremita così da avere il massimo sostegno possibile in quello che si preannuncia essere il big match di giornata

Attesissima anche la sfida in B2, valida come seconda giornata del girone M, tra le due compagini della provincia di Messina: Saracena Volley e Stefanese Volley. Le orange di Santo Stefano di Camastra, che all’esordio hanno vinto, saranno attese alle ore 18 alla palestra Comunale di Brolo. Nel derby la compagine locale, Saracena, cerca i primi punti in stagione.

Pomezia, avversaria dell’Amando Volley

Le romane sono allenate dal quarantenne Gianluca Lacasella, da quest’anno primo coach dopo che nella scorsa stagione era stato il vice di Nulli Moroni. Un roster di prim’ordine quello delle pometine che annoverano elementi di spicco fra le quali il forte libero Silvia Lanzi, protagonista al PalaBucalo nella stagione 2018-19, il martello-ricevitore Deborah Liguori, lo scorso anno a Messina nelle fila dell’Akademia Sant’Anna, la palleggiatrice Carlotta Oggioni e la centrale, 44enne, Viviana Corvese, con alle spalle molte stagioni in A2 ed anche una nella serie maggiore con la casacca del Chieri.

Le rosso-blu, alla prima giornata, sono state costrette al riposo per via della rinuncia all’ultimo momento a partecipare al campionato della società Caffè Trinca Palermo, circostanza che ha portato così, come nello scorso torneo, le compagini a dodici in totale, con la differenza che in questo campionato quasi sempre ci saranno due squadre costrette al riposo, uno già previsto dal calendario impostato a tredici squadre, e l’altro per il venir meno dell’avversario palermitano.

Articoli correlati